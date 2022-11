Otro exchange que cae, el mercado cripto entra en agonía

image.png

image.png Gráfico: CoinMarketCap

Todo este problema de liquidez, sumado a los demás problemas de este año, como los importantes colapsos y quiebras de empresas, incluido el fondo de cobertura Three Arrows Capital y el prestamista Celsius, ha aumentado el nerviosismo de los inversores. Por esto mismo, no fue solo FTX la perdedora, sino que todo el mercado cripto sufre del pánico de los inversores, haciendo que, por ejemplo, Bitcoin -BTC- pierda su soporte de los US$ 20.000 y Ethereum -Ether- el piso de los US$ 1.500:

image.png Cotización de las 12 principales criptomonedas del mercado (Fuente: CoinMarketCap)

Mientras tanto, el indicador por excelencia sobre la confianza en el mercado de las criptomonedas, el denominado Bitcoin Crypto Fear & Greed Index (miedo y avaricia) se sitúa en los 31 puntos, Fear -Miedo-

image.png

