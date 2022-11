CFK y La Cámpora, en serios problemas

Con Macri fuera de la campaña electoral y de los medios, ¿cómo hará ahora la vicepresidente y su agrupación para encarar la interna del propio Frente de Todos?

La presidente del Senado gozaba hasta ahora de ser la que cedió en la interna peronista para lograr la unidad y refundar lo que fue el Frente para la Victoria, pero ahora no hay Macri como contrincante o como amenaza para agitar fantasmas.

El pasado viernes 4 de noviembre, CFK apuntó contra los 4 años de Macri, recordó sus "gloriosos, inolvidables, irrepetibles, históricos, memorables, etc. etc. etc." años de gobierno, pero dejó una frase que quedó retumbando en el oficialismo: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría".

En su momento también dijo eso y luego el candidato fue Alberto Fernández. ¿Lo dijo de nuevo para advertir que no va a ser candidata a presidente en 2023? ¿Será candidata a senadora bonaerense como quiere JXC o directamente se baja de todas las listas posibles?

Seguramente, CFK defina el mismo camino que Macri. Entonces, ahora empieza el otro debate, que es de La Cámpora: ¿Llegó la hora de buscar trabajo en serio?

Por otro lado, esta tarde (8/11), la mesa nacional de Juntos por el Cambio acelerará la lista de precandidatos en medio de un enorme desafío que les plantea la presencia de Javier Milei y su repunte en todas las encuestas.

Más contenidos en Urgente24

Vecinos corrieron a palazos a piqueteros: "Así se extirpa el cáncer de este país"

Dakota Johnson marca la cancha a Chris Martin en Argentina

Flybondi y JetSmart se unen contra Aerolíneas Argentinas

Revés a CFK: La Corte anuló su polémica jugada para ganar en la Magistratura

Cómo mirar gratis El Encargado, de Guillermo Francella