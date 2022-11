Valores esenciales para un mundo más humanitario.

Cuando se es bondadoso, se evita el sufrimiento y la angustia, se impulsa el beneficio, con estas acciones las necesidades básicas de un ser vivo serían entonces evitar

el dolor,

la angustia,

la mezquindad,

el sufrimiento,

la desesperanza.

Éste tema se ha tratado desde perspectivas distintas como la filosofía, la religión, la ética, la moral y todas ellas la asocian con la generosidad, la humildad, el respeto, entre otros. Simplemente hablamos de la ausencia de maldad en los actos de los seres vivos, tanto el ser humano como los animales pueden ejecutar acciones en pro del bienestar hacia sus semejantes; todos nosotros somos seres vivos.

Cuando hacemos un acto de bondad se habla de tener empatía, ponerse en los zapatos del otro, tratar de comprender los sentimientos, obstáculos, dificultades y carencias de quien nos rodea; es asunto sencillo cuando ésta se tiene pero, cuando se carece de ella es nula la posibilidad de que un acto de bondad se concrete.

Cadena de favores.jpg ¿Recuerdan la película 'Cadena de Favores'?

Bondad y salud

Diversos estudios demuestran que difundir actos de amabilidad o bondad traen consecuencias positivas en materia de salud, se trata de un ganar-ganar que la Organización Random Acts of Kindness (Actos de Bondad al Azar, quizás por aquella invitación 'Haz el bien sin mirar a quien') demuestra con su investigación.

Ayuda a minimizar el estrés, mejora la depresión, reduce el deterioro cognitivo y ayuda a tener una mejor calidad de vida; contribuye al sentido de pertenencia y a vivir de una manera más saludable, entre los beneficios físicos se encuentra la disminución de la presión arterial, el aumento de la felicidad y reduce los dolores.

Las regiones del cerebro reaccionan a las estimulaciones y las que evitan el dolor parecen ser inhibidas por la experiencia de dar, de ser generosos, de donar; de este modo se olvidan los padecimientos y la atención se centra en beneficio del otro.

Es por ello que un acto de bondad es un valor universal inmensurable en medio de la naturalización del individualismo.

The Science of Kindness

Los RAKs o Random Acts of Kindness son actos que se llevan a cabo por una persona o un grupo de ellas con el simple y único objetivo de hacer feliz a otra persona. Existen comunidades que promueven el uso de este tipo de iniciativas con el simple propósito de hacer un mundo mejor.

Imagina por un momento que cada día te pones como objetivo influenciar la vida de una persona para mejor. Si todos lo lleváramos a cabo ¿cómo sería nuestro entorno? Y no estamos hablando de hacer actos sumamente complicados o imposibles, es reservar en nuestra agenda un momento al día para hacer una acción que sabes que llenará de alegría al receptor. Algunas ideas de RAKs:

Enviar una nota de cariño, reconocimiento o amor a alguien que sabes que lo necesita. Con el poder de las redes sociales puedes hacer que ese mensaje llegue a más gente, alegrando el día del receptor.

Encuentra oportunidades para hacer cumplidos, aunque no conozcas a la persona. Un simple “que bien te queda ese jersey” “me encanta tu corte de pelo” “que bonita sonrisa tienes” pueden alegrar el día de cualquiera, ¿ya lo has intentado?

Reserva unos minutos para escribir un email emotivo. Puede ser a cualquier persona que conozcas y a la que quieras alegrarle el día, a alguien que sepas que está pasando por un mal momento, sencillamente unas palabras llenas de cariño pueden hacer que el día de tu persona elegida cambie considerablemente.

Dedica un post a alguien quien crees que se lo merece. Yo tengo la costumbre de recomendar a personas que aportan valor en mi sección un FF muy especial . ¡En todos los casos he alegrado el día de los receptores!

Únete a una Fundación o entidad solidaria. Existen miles de opciones, todos podemos ayudar a crear un mundo mejor y el hecho de que cada uno de nosotros hagamos algo para que esto suceda nos hace mejores personas.

Regala flores a una persona que esté en una residencia. Las personas mayores necesitan mucho cariño y muchas veces no reciben visitas de sus seres queridos, si tienes una residencia cerca puedes llevar flores un día, verás como vale la pena.

Escribe una nota de gracias a alguien que te haya alegrado el día o que haya hecho algo por ti. Dar las gracias es un acto de bondad que muchas veces no estamos acostumbrados a realizar.

