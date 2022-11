Jorge Capitanich y las PASO: "La reforma es imprescindible"

Las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), fueron polémicas desde su creación en 2009, por la Ley Nº 26.571, aprobada luego de la derrota del oficialista Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, aquel año. La oposición cuestionó o bien condicionó el contenido de la legislación. La paradoja consiste en que en 2022, la oposición defiende la realización de las PASO en el electoral 2023, a causa de que carece de otro mecanismo doméstico para dirimir candidatos. El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, afirmó que gobernadores y alcaldes municipales le habían solicitado o la anulación o la reformulación de las PASO. Sin embargo, en París (Francia), el presidente Alberto Fernández dijo que no recordaba que los intendentes municipales bonaerenses hayan presentado un pedido formal al respecto. Así, Fernández fundamentó, de alguna manera, que las PASO no aparezcan en el temario que el Poder Legislativo abordará en forma extraordinaria en la ampliación de sesiones. Pero el gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, no quiere que el debate concluya. En el siguiente texto él precisa sus objeciones y formula el contenido de una eventual reforma: