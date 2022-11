“En el tiempo que queda también hay que determinar con qué mecanismos vamos a elegir a nuestros candidatos políticos ¿Habrá o no primarias? Primarias va a haber, porque primero no hay manera de modificar la ley", afirmó Ferraresi en diálogo con AM 750. Se trata de uno de los alcaldes del conurbano más cercanos a Cristina Kirchner. De hecho, Ferraresi es vicepresidente del Instituto Patria, el think tank del kirchnerismo.