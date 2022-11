Encuesta: Políticos en la mira por dividir (K y M, cada vez más solos)

Captura de pantalla (290).png Eduardo Feinmann presentó una encuesta que revela que el 29% de los encuestados acusa a los políticos por la grieta.

En sintonía el periodista comentó: “Los políticos y los kirhcnerismo parece que son los que mas dividen al Kirchnerismo”.

Lo interesante también es el alto porcentaje en los medios corporativos que derivan de una gran estructura como TN, LN+, C5N que notoriamente procuran encerrarse y extremar en sus posiciones políticas y seguir agrietando para su nicho.

Otro aspecto relevante del informe es lo siguiente: "¿Dónde cree que está la división más importante en Argentina?". Arriba lidera "kirchnerismo vs. macrismo"(35%) y luego "entre los políticos y la gente" (34%). También en dos dígitos aparecen "ricos vs. pobres" (15%) e "izquierda vs. derecha" (13%).

También allí se confirma el desencanto por la política. Las mayores fuerzas del país JxC y FdT continúan ahondando la grieta, la opinión pública lo percibe y se aleja de los dirigentes.

Los políticos ocupan la agenda política con una tediosa lucha de poder interna que termina por perjudicar a los “representados”, la sociedad que espera desesperanzada respuestas, soluciones, reacciones y pide mínimamente la formulación de un rumbo.

Tras el atentado a CFK, ilusamente muchas creyeron que podría haber algún tipo de diálogo conciliador entre el FdT y JxC, sin embargo la grieta se profundizó. Una encuesta de septiembre de Zubán Córdoba reveló que un 71% de los argentinos reclaman a la dirigencia política un acuerdo democrático entre las mayores fuerzas políticas del país.

Es que la grieta es tan honda que ya no se discuten apreciaciones políticas sino que se pone en cuestionamiento la violencia y la peligrosidad del partido opositor. Los partidos políticos ya no son contrincantes sino enemigos. En los discursos no hay propuestas solo reproches.

Mirada dura de las redes sobre la dirigencia

En sintonía otro estudio más centrado en redes de "SCI DATA" arrojó un desgaste de la clase política. "Desde ese mes, la reputación de la dirigencia se fue deteriorando progresivamente, con valores por el piso en enero de 2022 (12,5%)" advirtieron.

image.png Otra encuesta que delata el deterioro de la clase política en el país.

"En paralelo a este notable incremento del diálogo sobre la dirigencia política, se derrumbaba la valoración sobre ella. Después de valores de reputación positiva del orden del 14% entre mayo y junio, entre julio y septiembre de este año, la métrica bajó en torno al 6%, con una muy discreta recuperación en octubre pasado", explicaron.

Y concluyeron: "Entre los dirigentes con reputación con saldo negativo encontramos a Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Berni, María Eugenia Vidal y Facundo Manes".

Más contenido de Urgente24

The Walking Dead: Drogas, indigencia y "soldaditos zombies"

Ricardo López Murphy destrozó a Kelly Olmos: "Mufa"

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Cancelada la nueva Piratas del Caribe, ¿volverá Johnny Depp?

Jim Carrey y hermanos Biden, sancionados por Rusia