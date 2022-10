Entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale confirmaron a Cafiero

Sin embargo, unos instantes más tardes, Viale observó los mensajes que estaba recibiendo en ese momento y comentó:

Acá me están escribiendo 'Tiene buena data Feinmann con lo de Cafiero' Acá me están escribiendo 'Tiene buena data Feinmann con lo de Cafiero'

"No, por lo general no tengo buena", dijo Feinmann, con una indisimulada falsa modestia. "Bueno, el que me escribe dice que sí con lo de Cafiero, que vuelve Santiago Cafiero al Gabinete", concluyó Viale.

Más allá de lo comentado por ambos periodistas, no ha habido ninguna información oficial que asegure, en efecto, que Santiago Cafiero vaya a ser el nuevo Jefe de Gabinete. Por lo pronto, los nombres se continúan barajando.

Desde Página12, hablan de Olmos

El diario afín al kirchnerismo se alineó a los rumores y ubicó tanto a Cafiero como a Agustín Rossi como posibles reemplazantes de Manzur. A pesar de esto, indicaron que desde el entorno de ambos funcionarios desmintieron tales versiones y aclararon que tampoco hubo ofrecimientos.

"'Son sólo rumores', dicen cerca de Rossi para descartar cualquier cambio. Expresan que él se encuentra 'muy bien' en la AFI y que el mandatario no lo llamó para ofrecerle ningún puesto nuevo. Desde el entorno de Cafiero, son más categóricos y dicen que 'no', no hay 'ninguna chance' y recuerdan que el ministro ya cumplió gestionando la pandemia", sostuvieron en Página12.

Por otro lado, la publicación fue más allá y se atrevió a postular a un nuevo candidato: a Juan Manuel Olmos, actual secretario de Gabinete y hombre de confianza del Presidente.

