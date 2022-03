Carlos Pagni se sumó a Jorge Asís: "Cristina Kirchner 2023"

"Hay una fisura en el Gobierno que se va a trasladar ahora al Congreso. Allí el oficialismo tiene 80 votos de 118 en Diputados para aprobar el acuerdo. La tarea ahora es lograr que Juntos por el Cambio y La Cámpora no voten de la misma manera. En la alianza opositora piden el pedido de autorización de endeudamiento, pero no el programa detallado para no quedar pegados al ajuste. O a un fracaso. Solo quieren aprobar el endeudamiento. Guzmán se resiste y en esa resistencia lo complica a Massa. Hoy la relación entre ambos no puede ser peor porque el ministro de Economía dice que el Fondo pide que le aprueben todo y en el Gobierno dicen que es Guzmán el que quiere que le aprueben su programa pensando en el premio Nobel.

En Juntos por el Cambio hay una dispersión y un dilema. Obviamente no quieren mandar al país al default, pero les cuesta muchísimo, al mismo tiempo, adherir a un Gobierno que los insulta. Hay amigos de Macri que piensan distinto y dicen “a nosotros nos convendría que se produzca una crisis, porque sería la forma de volver, pero sobre todo, de gobernar. Solo es gobernable este país y se pueden hacer las reformas necesarias después de una gran crisis”.

La posición de Macri no ha triunfado y casi todos se inclinan por la abstención. Al Gobierno le conviene esa abstención, que La Cámpora vote en contra y ellos a favor. El problema aparece en el Senado, porque según el reglamento, abstención es ausencia .

Por lo tanto, para que haya quórum, Fernández tiene que conseguir que los senadores que responden a Cristina se sienten en las bancas y eventualmente voten a favor. Hoy está pasando algo tan raro como que un ministro del Interior se pasee por Europa mientras se está cocinando su Gobierno en el Congreso. El Presidente y la vice juntando votos cada uno por su lado en un bloque de senadores dividido

Esto abre una perspectiva de más largo plazo: ¿es posible que un Gobierno con esta crisis ancle después en una candidatura electoral o estamos ante dos proyectos electorales distintos? Uno de Alberto, y el otro, ¿de quién? ¿De Scioli que se está postulando y busca fondos de empresarios desde ahora? ¿De Perotti, que tiene una alianza con Cristina y podría ser el moderado que reemplace a Alberto?", planteó para luego dejarla picando:

Obviamente Massa se postula para esto. ¿O no alcanza con todo esto y empieza a emerger en la cabeza de alguien la candidatura de Cristina para enfrentar a Alberto en 2023?