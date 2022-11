Record: Cristiano Ronaldo pudrió dos vestuarios en dos días

Es más, el propio Bruno quiso esquivar en todo momento a 'Cris', quien se quedó perplejo ante la reacción de su compañero.

image.png Tenso cruce entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

Luego de su frío apretón de manos, Fernandes se dio vuelta para mirar el rostro del crack de 37 años y dibujó una forzada sonrisa.

El momento no pasó desapercibido ni mucho menos. En las redes y en todos los portales deportivos se reflejó la noticia con mucha celeridad.

Portugal tendrá un amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo. Este será el próximo jueves (17/11) ante Nigeria, desde las 15:45 de la Argentina. En cuanto a la gran cita, los lusos debutarán vs. Ghana el próximo 24 de noviembre. Los de Fernando Santos comparten el Grupo H con Uruguay y Corea del Sur.

Video: El cruce entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

https://twitter.com/giraltpablo/status/1592516301171589122 El desplante de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/d4RyaKbKsM — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2022

"Me siento traicionado por el Manchester United"

Retomando el 'Cristiano Ronaldo gate', vale aclarar la génesis del caso.

El domingo pasado (13/11), salió a la luz una entrevista que le concedió Cristiano Ronaldo al reconocido periodista inglés Piers Morgan. En ella, CR7 se reduce a tirarle palo tras palo a su club actual, en donde se lo ve relegado de la consideración de Erik ten Hag -desde hace ya un tiempo-, y enemistado con la institución roja en todo orden.

El delantero con pasado en el Real Madrid se desquitó y le pasó factura a todos: dirigentes, entrenador, compañeros y leyendas pasadas. Todo, a una semana de la Copa del Mundo...

Me siento traicionado por el Manchester United. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik ten Hag, fue una de las declaraciones más explosivas de Ronaldo Me siento traicionado por el Manchester United. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik ten Hag, fue una de las declaraciones más explosivas de Ronaldo

"La gente tiene que escuchar la verdad. Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada".

Cabe destacar que el deportista que ostenta cinco Champions League en su palmarés intentó con todas sus fuerzas ser traspasado desde el conjunto inglés en la última ventana de pases, pero no lo ha logrado.

image.png The Sun reflejó las bombas de CR7.

Este episodio marcaría, finalmente, el fin del Bicho con la casaca de los 'Diablos Rojos'. Poco tiempo atrás, el United declaró transferible al hombre de 37 años, quien en enero buscaría un nuevo destino.

El palito a Wayne Rooney

"No sé por qué me critica tanto... probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando a un alto nivel", lanzó el portugués sobre su excompañero en la ofesniva.

Y continuó: "No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es cierto…".

Una semana atrás, Rooney criticó ferozmente a Cristiano Ronaldo en una entrevista.

Creo que las cosas que ha hecho desde el comienzo de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no aceptaría eso. Roy no aceptaría eso en absoluto. Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo agacha la cabeza y trabaja y prepárate para jugar cuando el técnico te necesite Creo que las cosas que ha hecho desde el comienzo de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no aceptaría eso. Roy no aceptaría eso en absoluto. Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo agacha la cabeza y trabaja y prepárate para jugar cuando el técnico te necesite

image.png Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo, en su época de compañeros en el Manchester United.

Más contenidos en Urgente24

Javier Milei suma a una polémica candidata para la Provincia de Buenos Aires

¿Se queda o se va? Alfredo Leuco definió su futuro en LN+

Jorge Asís: "Hay una massadependencia"

La caída de Cuevana: Sucedió otra vez

Tras cláusula de A24, Viviana Canosa a LN: "Alberto es un pelotudo con ganas"