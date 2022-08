Cristiano Ronaldo quiere escapar de Manchester pero no puede

La tirantez entre los protagonistas comenzó por la insistente presión de CR7 para irse del United, aún cuando Ten Hag declaraba que el futbolista era intransferible y que sería tenido en cuenta para la temporada 2022/23 que se avecina.

Otro de los motivos que desestabilizó la relación entre ambos es la ausencia del 'Bicho' en la gira de pretemporada de los 'Red Devils' por Australia y Tailandia, algo que Ronaldo justificó por "motivos personales".

Diario Olé comentó que, debido a esta falta de preparación junto al equipo, el ex Real Madrird "correrá desde atrás" en los primeros compromisos y sería suplente el próximo domingo (7/8) cuando su equipo reciba al Brighton and Hove Albion en Old Trafford, en el reinicio de la Premier League de Ingalterra.

image.png Relación rota entre Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag.

Jamie Carragher

El exjugador e histórico defensor del Livepool, Jamie Carragher, dio una entrevista para Overlap, de Sky Bet, y expuso al centroatacante sin pelos en la lengua.

"Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento", comenzó diciendo quien ahora ejerce el rol de periodista.

"Él nunca va a ser el segundo de nadie, pero hay ciertas etapas de una carrera en la que se sabe que ya no eres el mismo jugador"

image.png Jamie Carragher, luchando una pelota contra Javier Saviola, en un partido de Champions League entre Liverpool y FC Barcelona. (Noticias Argentinas).

Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere, sentenció Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere, sentenció

Carragher no es el primer ex futbolista inglés que se pronuncia en contra de Cristiano, Gary Neville -ex compañero del 'Bicho'- manifestó en Overlap: "Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar".

Más contenidos en Urgente24

A 70 años de Evita: Las sororas del feminismo deben una muy grande

¿Renuncia de Fernández o de los Fernández? Argentina sin salida

Alberto Fernández y El superagente 86: Los espías y chat existen

Ernesto Tenembaum, el transaccional

"Mirtha Legrand debe contarlo todo"