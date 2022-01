Furia de Cristiano Ronaldo: Se marcharía del Manchester

Hoy por hoy, la ciudad de Manchester está atravesada por 2 polos opuestos: Manchester City goza de su holgada primera posición, a un altísimo nivel de juego y mucha efectividad desde los números, y Manchester United, padeciendo esta época de mal fútbol.

image.png Manchester United no se encuentra a sí mismo.

Tras la decepción del último sábado (15/1), ante Aston Villa, los rumores comenzaron a extenderse, otra vez. Manchester United ganaba el partido, cómodo, por 2-0. En los minutos finales, los Rojos no supieron sostener esa diferencia y terminaron en empate 2 a 2. La prensa inglesa castigó duramente el rendimiento y el frustrante resultado final.

Sin embargo, el delantero, que "no vino a pelear un quinto, sexto o séptimo lugar en la tabla" se vio muy molesto, este miércoles (19/1), cuando Ralf Rangnick lo reemplazó del campo de juego por Harry Maguire, defensor central. El luso, que nunca quiere salir, no pudo evitar no mostrar su bronca ante las cámaras. Primero, revoleando su campera, y luego, con gestos e insultos al aire que permiten dar cuenta de su enojo con el DT.

CR7, fue directo a las escaleras al lado del banco de suplentes y no al mismo banquillo. Su furia no se lo permitió.

image.png El enfado de Cristiano Ronaldo con Ralf Rangnick por ser reemplazado.

La modificación se realizó a los 70' del segundo tiempo, cuado el United ganaba por 2 a 0. El partido no estaba sellado ni mucho menos, y hay quienes dicen que el 2-0 es el peor resultado, porque si descuenta el equipo que va perdiendo, se le "tira encima" al parcial equipo ganador y la presión de este último entra en juego.

En su caminata hacia el banco de suplentes, Cristiano Ronaldo habrá tenido el flashback del ex entrenador Ole Gunnar Solksjaer, quien lo ha sustituido en varias ocasiones con el partido en suspenso.

Terminado el partido, el DT alemán explicó qué le dijo a CR7.

"Le dije que íbamos ganando 0-2 y que debíamos aprender de lo que nos sucedió en Villa Park (también estaban 2 a 0 contra Aston Villa y se lo empataron en el final). Después de ese partido estaba muy molesto conmigo mismo por no haber sumado un quinto defensor"

"Le dije también: 'Escucha, Cristiano. Tenés 36 años y estás en muy buena forma, pero, cuando seas entrenador, lo vas a ver de otro modo'". Lo cierto es que Cristiano, poco quería escuchar.

El delantero ex Real Madrid lleva anotados 14 goles en 21 partidos, sin embargo, su influencia en la cancha cayó el último tiempo y hay quienes no lo consideran tanto como un indiscutible.