La tercera pregunta que viene de la mano es: ¿Cristina Kirchner tomará el mando? Bueno, desde su círculo íntimo insisten en que ella no está interesada en otra cosa que no sea la resolución de sus causas judiciales para resolver, principalmente, la tranquilidad de su hija Florencia Kirchner, quien no cuenta ni contará con fueros "si esto se complica".