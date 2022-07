"Mirtha Legrand debe contarlo todo"

El 06/11/1972, el cirujano Miguel Bellizi mencionó durante la emisión del ciclo al Partido Peronista, y Legrand lo corrigió como Partido Justicialista.

Alejandro Romay ingresó al estudio de grabación y le dijo a Mirtha: "Aquí no se habla de política. Este es un programa cultural en el que los temas tienen que relacionarse con la ciencia, el arte, la literatura o la economía".

Antes de finalizar la emisión, ella expresó: "¡Qué lindo debe ser trabajar en un canal donde uno tenga libertad!".

Al día siguiente, ella fue reemplazada, en forma sucesiva, por el locutor Orlando Marconi y semanas después, lo continuó la vedette Nélida Lobato. También la reemplazaron Eduardo Bergara Leumann y otros.

En 1973, Legrand trasladó su ciclo a Canal 13. En tanto Haydée Padilla la parodiaba desde Teleonce (Héctor Ricardo García) en 'Almorfando con la Chona', que era una ronda de mateada.

En septiembre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y los canales de TV ya intervenidos por el peronismo, hubo un problema aparentemente por dichos de Soledad Silveyra y la tanda comercial se estiró en exceso por algo que sucedía 'en el piso'. Al regresar, Legrand comentó: "¡Qué lindo sería grabar todo lo que acontece durante las tandas!". Al día siguiente el periodista José María Pesquini Durán, miembro del equipo interventor, le informó que estaba despedida.

En octubre, Legrand logró una audiencia privada con la Presidenta y el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y luego ella ofreció una conferencia de prensa: "La señora Presidenta me dijo que me quedara tranquila, que lo mío se iba a solucionar, y que le encargaba eso al señor ministro".

Sin embargo, Legrand regresaría recién en junio de 1976, ya con la Junta Militar en el gobierno, y el Estado seguía en la intervención de los canales. Los almuerzos se grababan y al día siguiente se emitían: en el medio, la censura previa.

En 1980, ella se despidió afirmando que no regresaría a la televisión: "Quizás sea mi último año". Es probable que esto haya ocurrido en 2022, 42 años después. Quizás haya ocurrido con la pandemia y luego se simuló su continuidad con su nieta, Juana Viale, quien no consigue el éxito de su abuela, así como su nieto, Ignacio Viale, no consigue imitar a Carlos Rottemberg.

