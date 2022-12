2da. vez de Zelensky en Donbas y Rusia promete ir a Odesa

Volodymyr Zelensky

El martes 20/121, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Bakhmut (el nombre ruso es Artemovsk), entregó premios a los combatientes y la visita fue mostrada por el canal Dom TV.

En diciembre, el líder ucraniano ha visitado 2 veces la parte que ocupa Ucrania de Donetsk, donde se suceden fuertes combates, y el comandante de las fuerzas especiales de Akhmat, Apty Alaudinov, asegura que los ucranianos “están agotados”, quizás como parte de la guerra psicológica.

Lo cierto es que Volodymyr Zelensky llegó a la ciudad de Bakhmut sin anuncio previo. El 06/12 él había estado en Slovyansk.

El secretario de prensa del presidente de Ucrania, Serhiy Nikiforov, confirmó el viaje a un lugar de lucha despiadada porque capturar Artemovsk, según dijo el jefe interino de la Donetsk rusa, Denis Pushilin, permitirá "avanzar hacia la liberación de la parte norte de la república”.

En el resumen de las acciones del día, el Ministerio de Defensa ruso informó que "en la dirección de Donetsk, las tropas rusas continuaron las operaciones ofensivas".

zelensky.jpg Volodymyr Zelensky concurrió a reforzar el ánimo de las fuerzas ucranianas en Bakhmut (el nombre ruso es Artemovsk).

Explosión

En tanto, ocurrió una explosión en el principal gasoducto de exportación Urengoy-Pomary-Uzhgorod en Chuvashia, informó el servicio de prensa del jefe de la región. El incidente ocurrió a las 13:44 hora local, cerca de la aldea de Yambakhtino, distrito de Vurnarsky.

La jefa del asentamiento rural de Kalininsky, Olga Smirnova, dijo a RIA Novosti que 3 personas murieron como resultado de la explosión y 1 sobrevivió.

Pero no se habla de atentado y, aparentemente, de todos modos el gas ya fue restablecido hacia Europa.

"Fue peor que en el video. En el pueblo de Yambakhtino, era imposible subir a las ventanas, todo estaba caliente. La explosión fue muy fuerte. Los empleados estaban asustados: tenemos una escuela y un jardín de infantes cerca. Gracias a Dios fue controlado", dijo un testigo a la agencia de noticias.

"En el curso de los trabajos de construcción e instalación, posiblemente de reparación, todavía estamos descubriendo que ocurrió una explosión de gas. Ahora los servicios de emergencia están tomando todas las medidas prioritarias, porque es imposible acercarse a la escena de inmediato", dijo el líder de Chuvashia, Oleg Nikolaev, en un vídeo en su canal de Telegram.

“Es un gasoducto principal, el territorio de la República de Chuvash no recibe gas desde allí. Es gas de tránsito, que proporciona bombeo de gas a los países europeos”.

Hasta la fecha, se ha eliminado la quema de gas en el lugar del accidente y se está bombeando.

Muy mal Vladimir Putin

El Ministerio de Justicia de Rusia presentó una demanda ante el Tribunal Municipal de Moscú para liquidar la organización de derechos humanos Moscow Helsinki Group (MHG). Es una medida que negativa en la batalla cultural y sin consecuencias en el combate concreto.

Putin termina haciendo algo parecido a Zelensky, que persigue a los clérigos de la Iglesia Ortodoxa que en el pasado adherían al Patriarcado de Moscú.

El Grupo de Helsinki de Moscú es la organización de derechos humanos más antigua de Rusia. Fue establecido en 1976. Uno de sus cofundadores fue la conocida activista de derechos humanos Lyudmila Alekseeva. Dirigió el MHG desde 1996 hasta su muerte en 2018.

La presentación de la demanda también se informa en el sitio web de MHG. Las razones para presentar una demanda por parte del Ministerio de Justicia se describen allí de la siguiente manera:

"El Ministerio de Justicia señala que, en violación de la Ley Federal de Asociaciones Públicas, el MHG llevó a cabo actividades fuera de la región de Moscú, el estatuto de la organización no cumple con los requisitos legales vigentes y, al mismo tiempo, durante un no programado inspección por parte del Ministerio de Justicia, no se proporcionó un paquete completo de los documentos requeridos."

El Ministerio de Justicia consideró que estas violaciones eran graves y “jurídicamente irremediables” y consideró necesario liquidar el MHG y prohibir sus actividades en Rusia, según el sitio web de la organización.

putin lukashenko.jpg Vladimir Putin y Alexander Lukashenko.

Bielorrusia y la vengüenza de la OTAN

En tanto, hay mucho resquemor en Occidente por la visita de Vladimir Putin a Bielorrusia. El problema es que, anticipando lo que ocurriría en Ucrania, Occidente intentó destruir a Alexander Lukashenko pero fracasó, y ahora no pueden dialogar con él.

El analista de la Federación Rusa pero nacido en Ucrania, Rostislav Ischenko, escribió un texto interesante en la web Ukraina:

Los alemanes y los ucranianos están terriblemente alarmados por las conversaciones de ayer en Minsk entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Al mismo tiempo, el gobierno alemán simplemente "expresó su preocupación", y los ucranianos incluso escribieron que Putin vino a Bielorrusia para obligar a Lukashenka a atacar Ucrania.

En principio, los ucranianos han estado preocupados durante mucho tiempo, están tan preocupados que volaron un montón de puentes en las áreas fronterizas con Bielorrusia y minaron tan densamente el área en la franja fronteriza, incluidas las carreteras, que ellos mismos están constantemente socavado por estas minas.

En general, tienen derecho a alarmarse, ya que el 24 de febrero las tropas rusas entraron en Ucrania, incluso desde el territorio de Bielorrusia.

Eso es solo que, en primer lugar, Lukashenka no necesita ser "obligado a atacar". Fue hasta 2020 que intentó jugar un doble juego en el marco de la política “multivectorial”.

Después de que los "amigos" occidentales intentaran derrocarlo y matarlo, Lukashenka, a diferencia de Yanukovych, se dio cuenta de que una victoria rusa era la única salvación para él y su familia, la única forma de evitar que Bielorrusia se hundiera en el abismo en el camino de Ucrania.

Ahora dice con toda razón que Rusia sin Bielorrusia puede resistir, aunque será mucho más difícil para ella, pero Minsk sin Moscú no tiene posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, Lukashenka personalmente y Bielorrusia en su conjunto, sin ningún tipo de coerción, harán todo lo posible por la victoria de Rusia, ya que para ellos es una cuestión de vida o muerte.

Si la situación cambia, la posición del liderazgo bielorruso también puede cambiar, pero hasta ahora Minsk es un aliado confiable de Moscú, ya que lo impulsa una evaluación adecuada de la situación internacional, así como los intereses del estado bielorruso. y los intereses personales de la élite gobernante.

Dada la venganza de los estadounidenses, que demostraron imprudentemente al ejecutar a Hussein , torturar a Gaddafi e intentar matar a Yanukovych, la élite bielorrusa no tiene otra opción (...)".

