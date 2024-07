En cortísimo plazo, funcionan los anuncios Milei / Caputo

"El Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025. El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025. Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a Mayo ascendió a $2.3 billones. Los US$ 1.528 millones correpondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado."