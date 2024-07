La revelación líder del streamer peronista Pedro Rosemblat: "Votó a Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1815181530634891607&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Pepe" Rosemblat reveló que su hermano "votó a Milei", pero lo comprende porque "estuvo un año encerrado en su casa durante la cuarentena", y "con un Gobierno que decía que los contagios eran por chicos de su edad que iban a las clandestinas".pic.twitter.com/c39fSmUzgl https://t.co/aHApO86Opc — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 22, 2024

Tras la confesión, Rosemblat procedió a explicar su hipótesis sobre lo que motivó tal decisión de su hermano: "Si yo no fuese quien soy, él no estaría fiscalizando para Milei, creo. Digo, no hay una argumentación económica ni política, hay una cosa de una intensidad más emocional".