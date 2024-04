"Bajé 9 kilos": La asombrosa transformación física de Hernán Piquín

Cómo se cuida Hernán Piquín para mantenerse en forma

Por otro lado, el periodista Nicolás Peralta también le consultó al bailarín cómo se cuidaba para seguir en actividad a su edad.

"Me fui ordenando otra vez, aunque estar de gira es muy difícil porque comés a cualquier hora y siempre afuera. El restaurante está que cierra, le pedís un ensalada pero no tiene y solo te ofrecen pizzas o empanadas", expresó.

Y siguió: "Entonces, terminás comiendo cualquier cosa porque algo hay que comer. Y nunca es una sola empanda sino tres o cuatro. Hacer gira es muy difícil porque los horarios son otros y el descanso ni te cuento".

"Gracias a Allurion bajé estos kilos de más y hoy me siento súper ágil en el escenario. Hacía dos o tres años que no me sentía así de ágil en los saltos y los giros", concluyó el artista.

