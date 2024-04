Martín Llaryora demora y contiene una detonación en su gabinete

Martín Llaryora Gill P.jpg Martín Llaryora sostiene a Martín Gill.

Martín Llaryora hace diferencias con Gill

Según los legisladores opositores, el protocolo del oficialismo ante casos de violencia de género por parte de funcionarios no fue aplicado contra Gill. Algo que lo desmarcó de otros casos muy similares como el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y los ex funcionarios provinciales Diego Concha, Juan Ledesma y Franco Bonino, todos con causas e imputaciones similares.

Incluso dentro de la Municipalidad de Córdoba, lugar que hasta hace poco fue comandado por Llaryora y ahora en manos de su sucesor y socio político Daniel Passerini, hubo funcionarios apartados (Gabriel Bermúdez) por cuestiones de género. Lo cual resalta la particularidad del caso Gill.

A esos antecedentes inmediatos se suma la fuerte política de género que Llaryora impulsó en su paso por la intendencia, y dentro de su campaña provincial. Para el gobernador, la promoción de medidas igualitarias fue uno de los ejes centrales de su comunicación reciente.

Por último, tampoco pasa desapercibida la postura de la senadora Alejandra Vigo, quién aún no se refirió al tema. La referente del oficialismo cordobés lidera los cuadros feministas dentro del entorno provincial, a punto tal de exigir cupos femeninos para la integración de la nueva Corte Suprema.

Otras noticias de Urgente24

Arranca el Foro Llao Llao en Bariloche, y el círculo rojo espera a Javier Milei (también ATE)

Claudio Belocopitt, el "balde de mierda" y la verborragia suicida

La Corte, el fantasma que compró Milei y el futuro de Lijo