Intendente K rebelde Martín Gill: "A mi nadie me toca"

Desde el inicio del proceso Gill es representado por el doctor Eduardo Rodríguez, quien se desempeña como funcionario municipal pero comparte amistad con el mandatario.

Lourdes Astudillo, detalló que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de conviviencia, según precisó.

Sin embargo, el embarazo de la mujer provocó un antes y un después en la relación. Siempre en base a sus declaraciones, Astudillo aseguró que Gill la indujo a abortar. “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida”.

Él insistió y tomé la pastilla. A la madrugada tuve dolores muy fuertes, como si estuviera pariendo. Le pedí que me llevara a la guardia (de un sanatorio) por la hemorragia. Y me dijo: "No, cómo te voy a llevar si abortaste”. Él insistió y tomé la pastilla. A la madrugada tuve dolores muy fuertes, como si estuviera pariendo. Le pedí que me llevara a la guardia (de un sanatorio) por la hemorragia. Y me dijo: "No, cómo te voy a llevar si abortaste”.

Astudillo describió que en octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por supuestos engaños:

Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Sentí que me faltaba aire. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez: ‘Es para que te tranquilices'. Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Sentí que me faltaba aire. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez: ‘Es para que te tranquilices'.

En otra de las oportunidades, la mujer relató que Gill le había dispuesto una psicóloga tras un doloroso episodio que vivió; y que a esto lo tomaba como una forma de dominación. “Me controlaban en todo momento. La psicóloga le pasaba información de todo lo que yo decía. Era un control terrible, el poder que tenía sobre mí. Me manipulaba como quería”.

En un 3er. caso, la denunciante contó que el actual intendente de Villa María le había provocado una serie de moretones y ahí fue que decidió registrarlos para poder hacer la denuncia.

Yo vivo en el 6to. piso, me agarró del brazo y me arrastró 3 pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: "Total, a mí nadie me toca”. Yo vivo en el 6to. piso, me agarró del brazo y me arrastró 3 pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: "Total, a mí nadie me toca”.

