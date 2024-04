Navarro indultado en C5N: "Dios le dijo a Karina que Milei avanzara contra la prepagas"

image.png Karina Milei ocupa un rol central en el Gobierno de su hermano.

Tal como indicaron en el portal de C5N, no es la primera vez que circulan rumores escabrosos en torno a Milei y sus métodos para tomar decisiones. En varias oportunidades distintas fuentes cercanas al Presidente han contado que la Secretaria General de la Presidencia se comunica con la fallecida mascota de su hermano y le pide consejos y él confía en lo que éste le dice.

También trascendió que Karina Milei utiliza el tarot para discernir cuál es el rumbo que debe tomar el Gobierno ante distintas situaciones.

Navarro aseguró en C5N que el Gobierno realizó una "transferencia de ingresos gigantesca"

El periodista aseguró que la administración llevó a cabo una "transferencia de ingresos gigantesca" debido al ajuste profundo en los montos de los haberes jubilatorios y también un incremento sideral de las tarifas de los servicios públicos.

"Es un gobierno de extrema derecha y neofascista. Él lo llama el ajuste más grande de la humanidad, pero no es así. El ajuste comenzó hace unos días con jubilaciones y tarifas. Se hizo una transferencia de ingresos gigantesca, como nunca se había hecho. ¡Eso es extrema derecha! (...) La plata se la da a las prepagas, laboratorios y productores de alimentos", resaltó en el ciclo conducido por Juan Amorín.

En la misma línea, el comunicador realizó un pronóstico sobre el futuro de la gestión libertaria:

Cuando pase un año y la gente vea que está tan empobrecida como siempre, se va a enojar y habrá desilusión. Hay gente que tiene esperanza, que la ha pasado mal muchos años. Es mentira que hace 100 años estaba mal, en 2015 estábamos muy bien, pero para una persona joven pasaron ocho o nueve años y todo lo que vio está mal. Entonces, tiene ilusión, pero cuando vea que lo están afanando

Por otro lado, Navarro se refirió a la marcha que se realizará el martes en defensa de la universidad pública: "Tiene un problema Milei porque no puede demonizar tan fácilmente como lo hizo con una organización social o una ONG. No puede ir contra un estudiante, que es un chico joven. Es más difícil de demonizar".

La oposición que se formaría contra Javier Milei en 2025

De cara a las elecciones legislativas que se llevarán adelante en 2025, el fundador de El Destape cree que habrá varios sectores que se unirán para realizar un gran frente opositor al Gobierno: "Veo una alianza de centro, ya que estamos muy corridos a la derecha".

Pienso que todo el sector que lidera Pichetto va a jugar con los radicales, que el peronismo armará algo que confluirá con Llaryora. Todo esto si Milei llega en condiciones en 2025. No sé si gana en 2025, pero si saca 30 o 35% se va a sentir satisfecho. Habrá otros bloques grandes y habrá un reacomodamiento, pero no veo lugar para el PRO

