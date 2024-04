Jorge Lanata en C5N: "Da la sensación de que Javier Milei vive en Twitter"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1780323411639566819&partner=&hide_thread=false Jorge Lanata, sobre Milei: "Alguien le tiene que contar que es Presidente. Todavía no se dio cuenta"



"Habría que diferenciar las críticas de las acusaciones. Milei puede decir cualquier barbaridad de quien quiera, no hay problema porque en todo caso le harán un juicio o no. Ahora, que Milei te acuse de algo, que Milei diga 'Este cobra coimas', no es lo mismo que que te critique. Cuando nosotros hacemos una denuncia es porque tenemos cómo probarlo", sostuvo Lanata.

Con este juicio, yo realmente no sé si lo voy a ganar o perder. Pero me parece que Milei, con lo que está pasado de ayer a hoy y en los próximos días, va a entender que no da lo mismo cualquier cosa. Que no son todos lo mismo, que no puede decir cualquier barbaridad Con este juicio, yo realmente no sé si lo voy a ganar o perder. Pero me parece que Milei, con lo que está pasado de ayer a hoy y en los próximos días, va a entender que no da lo mismo cualquier cosa. Que no son todos lo mismo, que no puede decir cualquier barbaridad

Además, Lanata afirmó que el mandatario, pese a denostar a la prensa, tiene un vínculo estrecho con varios periodistas, con quienes se comunica vía WhatsApp.

"Alguien le tiene que contar a Milei que es Presidente, que todavía no se dio cuenta. No actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Espero aplomo, determinación. No me parece bien que una persona del nivel de un Presidente insulte libremente", expuso el periodista, y concluyó: "Me parece que el Presidente está actuando de manera maleducada y no tenemos que permitírselo".

Por último, Lanata reiteró que en la medida que Milei se retracte públicamente en las próximas horas, retirará la demanda.

Javier Milei no recula: Jorge Lanata pidió unirse contra él y "ponerle un punto"

En diálogo con Ernesto Tenemabum, Lanata llamó a los periodistas a "ponerle un punto" al Presidente, mientras que este continuó atacándolo vía redes sociales.

Fue en el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con vos en donde Lanata afirmó:

Me parece que tenemos que unirnos, y en algún lugar, ponerle un punto a Milei Me parece que tenemos que unirnos, y en algún lugar, ponerle un punto a Milei

En esta línea, el periodista consideró que quienes justifican las palabras del mandatario nacional lo hacen "porque le tienen miedo". En su opinión, dentro del ámbito periodístico "hay bastante oficialismo frente a este Gobierno, más que en otros casos".

"Cuando Milei atacó de manera bastante virulenta a periodistas no vi tanta defensa de los colegas, solo algunos hablaron. Creo que la justificación tiene que ver con esto del miedo, no lo quieren enfrentar", criticó el conductor.

Más tarde, durante su envío radial y en comunicación con Chiche Gelblung adelantó que sus abogados están preparando una denuncia penal por calumnias y otra civil por reparación.

Nada de esto pareció haberle afectado a Milei, quien como suele hacer en situaciones de esta naturaleza, disparó desde su cuenta de X (ex Twitter) contra Lanata.

De este modo el Jefe de Estado reposteó varios mensajes, entre ellos una publicación del pasquín La Derecha Diario, que cuestionaban al periodista.

