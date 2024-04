Tabacalera Sarandí se presenta en la SEC contra Philip Morris (Massalin)

Tabacalera Sarandí vs. Massalin Particulares (Philip Morris) mantienen un intenso combate judicial y legislativo con impacto tributario / fiscal. Pero la empresa de Pablo Otero subió la apuesta al reclamar la investigación de una denuncia por supuesta corrupción de Philip Morris, que cotiza en el New York Stock Exchange (NYSE). La presentación es ante la SEC (Scurities and Exchange Commission).