¿Mercados financieros 24/7? Crece fuerte el debate en Wall Street

Las ventajas y desafíos de un mercado sin pausas

La encuesta de la NYSE sondeó a los participantes del mercado sobre su opinión acerca de la negociación las 24 horas, incluyendo los fines de semana. También se abordaron temas como la protección de los inversores ante las oscilaciones de precios, la dotación de personal para las sesiones nocturnas y la eficiencia del tiempo dedicado a estas operaciones.

Un nuevo jugador en escena: 24 Exchange

La propuesta de la Bolsa de Nueva York se suma a la de 24 Exchange, una nueva empresa respaldada por el fondo de cobertura Point72 de Steve Cohen, que busca la aprobación de la SEC para lanzar el primer intercambio las 24 horas.

Si bien la SEC tiene varios meses para revisar el plan, la propuesta no ha encontrado hasta ahora oposición formal. "No tengo idea de cuánto volumen generarán en la mitad de la noche, pero no depende de la SEC decidir si es comercialmente viable o no", dijo James Angel, profesor de finanzas de la Universidad de Georgetown y defensor del plan de 24X. "Estoy a favor de dejar que el mercado decida. Si tiene éxito, todos saldremos ganando, y si no, bueno, los inversores de la bolsa perderán".

Inquietudes y obstáculos

A pesar del interés, existen ciertas preocupaciones en torno al trading nocturno. La liquidez relativamente escasa y el riesgo de liquidación son algunos de los principales obstáculos.

Las ofertas actuales para traders minoristas solo permiten órdenes "límites", donde se establece un precio máximo o mínimo para la compra o venta. Si no se alcanza ese precio, la orden caduca sin completarse.

"Hay demanda de trading las 24 horas, pero no necesariamente para todo el mercado", dijo un corredor institucional, quien agregó que la dotación de personal para las operaciones nocturnas también podría ser un problema. "Las cosas ya suceden fuera del horario habitual, y hay que estar atento hasta cierto punto, pero eso es muy diferente a algo que le sucede a Apple, digamos, a las 2:00 o incluso a las 16:00 de un sábado. ¿Qué se hace entonces?"

¿Un cambio de paradigma o un nicho de mercado?

La viabilidad del trading las 24 horas en las bolsas tradicionales sigue siendo objeto de debate. Si bien la tecnología lo permite y la demanda existe, especialmente entre los inversores minoristas, aún hay que superar importantes obstáculos regulatorios y logísticos.

Queda por ver si este cambio se convierte en un nuevo paradigma para el mercado bursátil o si se limita a un nicho de mercado para traders especializados.

