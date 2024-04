Noche tensa en C5N: Moreno vs. Sylvestre y arde Duro de Domar

"Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada, te hiciste famoso, ganaste plata. Mirá como te vestís", exclamó Moreno, desafiante ."La casa me la compré en 1997″, se defendió Sylvestre. "La chiquita. La grande, ¿cuándo? Dale. Si no te vestías así cuando te veía por televisión, ¿la década ganada para vos no existió?", insistió el ex funcionario.

"¿Me permitís un minuto? Y ahora en serio. Hice desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos debajo de la cama, no sé donde estabas vos, hice mucho más que muchos dirigentes políticos. Entonces no jodas, te lo digo en serio, no jodas", amenazó el periodista.

"Porque vos con el peronómetro estás echándole la culpa a todo el mundo, te creés que sos el número uno. Pará, la autocrítica se la tienen que hacer todos", lanzó el conductor.

"Vos tenés que hacer la autocrítica", le respondió casi a los gritos el ex funcionario del kirchnerismo. Yo no, porque no fui funcionario, devolvió Sylvestre y repitió: "Hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos debajo de la cama".

¡Basta! No jodas, respeto. Yo te respeto, vos respetá, sinó te llevás el mundo por delante, y a mí no

La discusión se puso muy tensa y tuvieron que intervenir los panelistas del programa. Moreno, fiel a su estilo, siguió a los gritos y remató con "si apoyaste a (Ricardo) Alfonsín, jodete".

Mariana Brey y Cynthia García chocaron en Duro de Domar

Las panelistas del ciclo tuvieron un picante cruce cuando se puso sobre la mesa el debate sobre el aumento de las prepagas.

"El tema de la salud pública, nadie cae en la salud pública. La salud pública en la Argentina es de primera. Hay problemas de insumos, hay problemas de infraestructura. La salud pública es de primera y se demostró en la pandemia", sostuvo García, mientras que Brey acotó: "Perdoname, pero no es de primera".

"Estoy hablando yo", protestó la periodista kirchnerista. Sin embargo, Pablo Duggan le cedió la palabra a Brey, quien continuó: "Que te de un turno hoy para dentro de seis meses cuando es algo urgente, ¿a vos te parece? (...) Funciona mal".

"El problema de turnos es toda la vida", devolvió la ex 678, y luego acotó filosa: "Tenés tanto entrenamiento en interrumpir". Por su parte, la también periodista de espectáculos no se quedó callada y retrucó: "Bueno, hablá vos que elevás el nivel del debate".

"Sí, lo elevo, lo dijiste vos", contestó con sorna García, y aseguró: "La medicina pública no es mala en la Argentina, es muy buena. No es muy buena, es de excelencia, Los problemas de infraestructura, edicilicios, de insumo, tienen que ver con los déficits de las partidas presupuestarias, no con la salud".

