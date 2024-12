Gustavo Quinteros pegó el portazo: vestuario explotado, desmentida, candidatos y pasaría a Gremio

Al rato, Gustavo Quinteros relató cómo fueron las últimas negociaciones: “Después de que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga (presidente) y Ricky Alvarez (manager). Estuvimos el 23 y 24 reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club”.

Gustavo Quinteros renunció a la dirección técnica de Vélez tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024 y continuaría en Gremio de Porto Alegre.

“Quiero agradecer a Fabián por la confianza, a la Junta Directiva por haberme dado la posibilidad de dirigir a este gran club”, manifestó Quinteros y aseguró que se va “muy tranquilo de haber hecho un excelente trabajo junto a mi cuerpo técnico, a los jugadores y a todo el staff”.

“Llegamos a tres finales (las perdidas por Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), salimos campeonato del futbol argentino (Liga Profesional), clasificamos a Libertadores y fuimos los primeros en la tabla anual”, detalló el entrenador y destacó que su equipo “jugó la mayoría de los partidos de la mejor manera y el hincha así lo agradeció”.

“Terminamos una temporada maravillosa poniendo a Vélez en lo más alto y haciéndolo campeón. Me voy dolido, tengo mucho cariño en este club. Ojalá que este no sea un adiós, sino un hasta pronto”, cerró Gustavo Quinteros.

La ausencia de Gustavo Quinteros que generó mucha polémica

Cabe recordar que Quinteros no dirigió al “Fortín” en el último partido del año, en la final ante Estudiantes de la Plata en la final de la Supercopa Argentina, que fue una derrota por 3-0, ya que su única hija se casaba ese mismo día y decidió acompañarla, explicando su decisión a los hinchas por medio de un comunicado: “Deseo acompañarla al altar y vivir junto a ella este momento tan especial”.

Esto generó problemas en el equipo, ya que el mismo capitán del conjunto de Liniers, Valentín Gómez expresó su descontento después de perder por goleada ante los dirigidos por Eduardo Domínguez: “Si bien él es el líder y estaría bueno que siempre esté, hay cosas más importantes que el fútbol, es una realidad. Lo entiendo, pero también todos dejamos cosas de lado”.

Desde Vélez parecería haber sorpresa por la decisión del técnico, ya que su presidente Fabián Berlanga había asegurado, hace unos días, que estaba llegando a un acuerdo con el entrenador para que continúe en el “Fortín”, afirmando que lo único que faltaba era reunirse por cuestiones deportivas, ya que lo económico estaba arreglado.

Vestuario quebrado por los conflictos internos

El entrenador fue el conductor del mejor equipo del año pero también estuvo al frente de un grupo que se fue fragmentando de a poco. Quien asumió después de la salida de Sebastián Méndez, el hincha que dejó su rol de DT en Unión para salvar a Vélez del descenso, puso a Claudio Aquino como capitán cuando comenzó el año y lo terminó con Agustín Bouzat, el hombre que volvió al Fortín convencido por Quinteros en Colo-Colo, en ese rol porque el habilidoso volante terminó enfrentado con varios de sus compañeros.

El primer cimbronazo, en tanto, no nació dentro del plantel, aunque sí puertas adentro de la concentración del equipo en la visita a Atlético Tucumán, el 2 de marzo. En un hotel de la capital provincial, una periodista denunció el abuso sexual que involucró a cuatro futbolistas: Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín, Abiel Osorio. Aunque el club los separó rápidamente, algunos jugadores no estuvieron de acuerdo con esa decisión.

“Es importante que el grupo esté fuerte cuando hay problemas personales, adversidades y se cometen errores. Si el grupo está fuerte, se debe separar lo futbolístico de lo personal o de los errores cometidos. Me enfoqué mucho en la parte deportiva y he tratado de separar esta situación que ha sucedido, lamentablemente, y que no perjudique, y fue así”, opinó Quinteros tras el triunfo 2-1 sobre Banfield como visitante nueve días después del hecho y con el que su equipo era uno de los punteros de la Zona A de la Copa de la Liga.

El hecho no pareció no afectar al plantel, que finalmente se clasificó a la final del torneo, el 5 de mayo en Santiago del Estero. Aunque la perdió, el nivel mostrado con Estudiantes fue alto y solo los penales definieron al nuevo campeón. Sin pretemporada, un plantel corto inició la Liga Profesional con una derrota con Gimnasia en La Plata cinco días después y solo cinco puntos de 15 posibles.

En la previa a la sexta fecha, según contó el periodista partidario Agustín Palacios, se produjo el primer enfrentamiento, que marcó los dos bandos del plantel. En el entrenamiento del 18 de julio, Claudio Aquino le recriminó a sus compañeros y Emanuel Mammana lo encaró, lo insultó y le pegó una trompada. La situación no escaló porque Quinteros, junto a su cuerpo técnico, y algunos dirigentes presentes en la Villa Olímpica intercedieron para separar al grupo de los ex River (que integraban, además del defensor y otros, Elías Gómez y Braian Romero) de los que se encolumnaron detrás de Aquino (entre ellos, Francisco Pizzini y Michael Santos).

Exactamente dos meses después, el segundo capítulo de esta fractura fue público: en la cancha de River, las cámaras mostraron cómo Elías Gómez insultaba a Quinteros y Aquino tiraba su reproche al aire cuando venían sus números en los carteles de los cambios. “Los jugadores que salen y se enojan no me disgusta, pero si hubo falta de respeto habrá algún castigo deportivo”, expresó el DT en la conferencia de prensa en el Monumental, donde no se subió al micro que fue a la Villa Olímpica porque se fue directamente a su casa en el auto con sus hijos.

Pero la sanción no fue la misma para los jugadores y eso fragmentó aún más al plantel: mientras que el volante siguió jugando, el defensor no concentró contra Belgrano (1-1) ni Argentinos Juniors (1-1) y fue suplente contra Tigre (1-0) hasta que reemplazó a Ordoñez a los 17’ del segundo tiempo.

Con un grupo dividido, el rendimiento cayó: Vélez empató con Riestra, Lanús y Godoy Cruz. Y, tras ser líder sin obstáculos, sus rivales se acercaron. La victoria a Sarmiento en Liniers le dio la carta de su primera chance de salir campeón: contra Unión en Santa Fe. “¿Tenés miedo de salir campeón que no ponés sangre?”, le habría lanzado Valentín Gómez a Aquino, un jugador tildado de elegir los partidos en los cuales jugar al ciento por ciento, en el vestuario tras la derrota. Y en esa misma cancha, unos días después, la histórica victoria de Central Córdoba en la Copa Argentina terminó en los enfrentamientos en la platea entre hinchas y familiares de los jugadores, algunos de los cuales incluso se metieron a pegar.

Vencer a Huracán fue un bálsamo, también para Quinteros, que se sacó la espina de ser campeón en Argentina después de 18 años dirigiendo en el exterior. Pero no quiso redoblar el desafío con una Libertadores de por medio, pese a que decenas de jugadores se ofrecieron por la vidriera que representará ese torneo internacional, mientras la dirigencia negocia para resolver los contratos de Aquino -que habría pedido una suma de 4 millones de dólares por un contrato de tres años, lo que lo vincularía hasta sus 36-, Romero -quien no saludó a Berlanga en la entrega de las medallas en Santiago del Estero y tiene sus negociaciones estancadas- y Mammana -cuya continuidad no iría de la mano si también sigue Aquino, menos aún si lo contacta Marcelo Gallardo (aunque la prioridad del Muñeco es Martínez Quarta)- y busca a un nuevo DT.

“Gabriel Milito tiene un perfil de DT para Vélez”, había dicho el presidente hace un año. El argentino que llevó al Atlético Mineiro a la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil y ganó el Campeonato Mineiro está sin club, luego de ser despedido tras perder con Vasco da Gama hace tres semanas.

El futuro de Quinteros estaría en Brasil

Si bien no hay una confirmación oficial, todo hace indicar que la carrera de Quinteros continuará en el fútbol de Brasil y más precisamente en Gremio de Porto Alegre.

Santos también lo tuvo en carpeta para que comandara al equipo en la vuelta al Brasileirao, pero terminó contratando al portugués Pedro Caixinha y el camino quedó despejado para que Gremio avance firme para sellar el vínculo con el ya ex técnico de Vélez.

Gremio, que terminó la temporada a tres puntos del descenso, jugará la temporada que viene la Copa Sudamericana, que tendrá representación argentina con Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Independiente, Unión y Defensa y Justicia.

