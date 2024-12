Elecciones desdobladas en CABA: Furia de Patricia Bullrich con Jorge Macri

Y abundó acerca del desdoblamiento que “es como decir que uno se quiere guardar el poder” para hacer una mejor elección.

“¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? Creo que no es una elección para decir, voy a votar separado porque con esta separación el poder de la política y no de la sociedad”, se quejó.

El 'paso' de Bullrich e indirectas para Mauricio Macri

El 13 de diciembre, la ministra Patricia Bullrich cuestionó a Mauricio Macri (sin nombrarlo) durante un acto y el viernes (13/12) Javier Milei salió a celebrarlo en X, con elogios a su funcionaria.

Adoro a mi ministra!!!", escribió el Presidente en su cuenta de X, desde Italia, adonde viajó para reunirse con Giorgia Meloni.

Y la llenó de elogios: "Pato Bullrich su trabajo es excelente no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI)".

.@PatoBullrich su trabajo excelente no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI).

Javier Milei compartió, junto a su mensaje, un video con un fragmento del discurso de Patricia Bullrich en la cena de fin de año de Apertura Republicana.

"Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie", exclamó la funcionaria nacional, en medio de calurosos aplausos. La referencia era obvia: hablaba de cuando estuvo a cargo del ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri.

Y continuó: "Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga 'no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos'. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!", exclamó.

