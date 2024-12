Florencia Arietto pidió la liberación del policía federal jubilado que mató a un colectivero

"¿Que creen que hubiera ocurrido si el policía iba a pedir que bajen la música sin arma? ” se preguntó la abogada penalista que cobró trascendencia tras quedar encargada de la seguridad en el Club Atlético Independiente.

Pedir por la libertad del policía es muy bueno para que salgan a la luz todos los progres que rompieron este país a fuerza de es pobre por eso roba. Es el conurbano, a media cuadra de una villa. No todo es lo que parece. Yo no dije que no es delito, dije que es un delito excarcelable.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1872380896495771945&partner=&hide_thread=false MUY TRISTE LO QUE PASÓ EN LOMAS DEL MIRADOR. En este video se observa con claridad que el policía retirado de 74 estaba siendo agredido por el colectivero de 40 años, un hombre inmenso por su corpulencia. Y su revólver (que bajo ningún concepto debió sacar por una riña callejera,… pic.twitter.com/EuUczgZX1P — Daniel Haggerty (@ucedelibertas) December 26, 2024

La situación del policía jubilado

El agresor fue indagado por el fiscal Matías Folino, declaró que no tuvo intención de abrir fuego y se mostró arrepentido.

Moreno fue asistido por un defensor oficial y sostuvo que el arma se accionó mientras era empujado y golpeado por la víctima mortal.

El jubilado de la federal admitió haber salido armado a pedir que sus vecinos bajaran el volumen de la música. Ante la falta de respuesta, sacó de debajo de su remera un revólver calibre Taurus calibre .38 y amenazó al grupo que quería continuar con los festejos.

El efectivo retirado se encuentra custodiado y en lugar secreto por temor a una venganza por parte de familiares o amigos del fallecido.