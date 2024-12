Alberto Fernández ya tiene fecha para defenderse de las acusaciones de Fabiola Yañez

Fernández intentó luego apartar nuevamente a Ercolini al entender que, ante una posible “parcialidad”, la indagatoria y el proceso en general “podrían verse afectados”. La solicitud de Carreira se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso.

La imputación formulada contra el ex Jefe de Estado refiere a lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un marco de violencia de género contra la ex primera dama.

Fabiola Yáñez hunde al expresidente

Mientras la causa judicial transcurre a paso lento, la ex primera dama Fabiola Yañez no para de disparar contra Alberto Fernández. En diversas entrevistas dadas a medios españoles, la ex pareja de Fernández lo acusó de ser violento, manipulador, y en las últimas horas, mostró pruebas de que también es "hostil" con Francisco, el hijo de dos años que tienen en común.

Concretamente, Yañez acusó a Alberto Fernández de ejercer violencia psicológica contra su hijo Francisco, al asegurar que “el nene ya no quiere hablar más con él”. Además, aseguró que el expresidente “podrá recusar jueces”, pero “no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, en alusión al video de Fernández en una situación comprometedora con Tamara Pettinato en el despacho presidencial.