El insólito pedido de Alberto Fernández a su hijo y por lo que Fabiola Yañez explotó

Y siguió: "El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco, quien, recordemos, apenas tiene dos años y medio".

En ese sentido, Yáñez sostuvo que “el manejo un poco hostil de su manera de dirigirse a francisco ha generado que el niño ya no quiera hablar con él”.

“Yo hago todo lo posible, pero si él se dirige de forma hostil hacia el niño, es lógico que no quiera hablar con él”, sostuvo Yañez, y cuestionó que recibe por parte de Fernández mensajes hasta dos veces por día “con instrucciones” de cómo deben ser las comunicaciones virtuales con su hijo, que está radicado en España.

Incluso, durante el reportaje que concedió al medio español OK Diario, Yáñez expuso una grabación de audio de una de las llamadas en las que, tras el llanto de Francisco balbuceando “abu, abu” Alberto le respondió con exasperación: “¡Si querés hablar con tu abu entonces no me llamés a mí!“.

“Estoy recibiendo de parte de él el mismo hostigamiento que recibía antes, pero ahora es con Francisco. Está cometiendo la misma violencia psicológica que a mí no me hace bien”, denunció la ex primera dama.

Por último, Fabiola contó que Fernández se dirige a ella a través del teléfono que utilizan en la comunicación con Francisco. Según Yáñez, el expresidente aprovecha este medio para enviar “directivas” a la madre de su hijo, como por ejemplo: “Por favor, la próxima vez no le pongan ni comida ni juguetes ni nada que lo distraiga”.