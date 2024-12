El kirchnerismo apuntó contra Mirabella por su renuncia a UxP: "Lo mismo dijo Kueider".

Mirabella sostuvo que renunció a UxP por la agenda porteña y de capital federal que sigue el bloque, que no representan los intereses de Santa Fe. Carignano rechazó estas razones e insistió en que el diputado “Está mintiendo y no se anima a decir que (Omar) Perotti le dio un paquete a (Maximiliano) Pullaro y en ese paquete tiene este diputado. Si no le gusta el peronismo, que devuelva la banca”, concluyó.

image.png Roberto Mirabella.

Las críticas de Roberto Mirabella al peronismo

Por su parte, Mirabella habló en Aire de Santa Fe este viernes (27/12) y dijo que su renuncia a Unión por la Patria se debió a que la agenda productiva de Santa Fe estaba en segundo plano. En cambio, el diputado dijo que en el primer plano del bloque había una agenda porteña, pensada en el conurbano y centralista, enfocada en "Temas que en realidad no le importan a nadie".

El diputado santafesino explicó que es opositor de Milei, pero que no tiene problema "político", "personal" o "intelectual" con él. Mirabella argumentó que es opositor al Gobierno Nacional porque "las decisiones que toma la mayoría afectan a Santa Fe" y "lo que jode a Santa Fe, a mí me jode, porque es lo que represento".

En este sentido, el diputado insistió en que "yo soy el vocero de Santa Fe en el Congreso, no soy el vocero de Buenos Aires en Santa Fe" y dijo estar "repodrido que de Buenos Aires me digan lo que tenemos que hacer. Tenemos que discutir los temas concretos y en serio que pasan en la realidad argentina".

Mirabella ejemplificó el porteñismo de UxP con su reclamo por una nueva ley de Biocombustibles, dado que Santa Fe produce el 80% del biodiésel nacional y podría ser el 5.º productor del mundo. Según el legislador, "una persona del bloque, ligado a La Cámpora, me dijo no, esa ley nunca va a salir, porque nosotros no estamos de acuerdo".

image.png Javier Milei.

El diputado contó que el olvido del campo en la agenda política del peronismo se debe a la crisis que el partido atraviesa desde hace 20 años con "un peronismo que venía del sur, de una economía extractiva, un peronismo del conurbano, ligado a los movimientos sociales, un peronismo de capital federal, un progresismo de Palermo-Hollywood, no sé qué carajo es, pero ninguno de los tres lo tiene al campo como sujeto político".

Mirabella insistió en que no le importan las peleas del "PJ Nacional", o las de Cristina Fernández con Milei. En este caso, el diputado consideró que a pesar de que la expresidenta "tiene una trayectoria política muy importante" al intentar "de imponer su autoridad y su liderazgo de manera como lo hizo, la achicó en vez de agrandarla" porque "los liderazgos no se imponen".

El legislador considera que la victoria de Milei "expresa el fracaso de la política argentina" porque "hay una crisis de representación" de lo políticos que no dieron respuesta a la población. Por ese motivo, Mirabella cree que aunque la gente la pasó mal con las políticas libertarias, le da tiempo al presidente "porque mira hacia atrás y dice «no quiero volver para atrás»".

