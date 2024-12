Unión por la Patria perdió al diputado de Santa Fe Roberto Mirabella.

En declaraciones con el medio El Litoral, Mirabella profundizó la crítica hacia el peronismo nacional: "presenté la renuncia al bloque al que pertenezco, porque no expresa la agenda santafesina que debería expresar" y agregó que el bloque está "sumamente impregnado de Capital Federal y Conurbano, ligada a viejos liderazgos que son parte del problema, no de la solución".

"Yo represento a una provincia que tiene determinadas características que no tienen nada que ver con el Conurbano Bonaerense", destacó Mirabella, y argumentó: "No me siento más contenido ni representado en ese bloque. Me parece que hay que construir algo diferente para que yo pueda representar de la manera más correcta a los santafesinos y a los intereses de Santa Fe".

El diputado reconoció que se puso a disposición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a pesar de no pertenecer al mismo partido político, porque "la defensa de Santa Fe no tiene una bandera partidaria, así que estoy a disposición de lo que se necesite", pero lo criticó por la relación "zigzagueante" que mantiene con Javier Milei.

"Le tienen miedo, le tienen temor, a veces aceptan las reglas de juego de Milei y a veces no", aseguró Mirabella sobre Pullaro. Por último, el representante santafesino apuntó contra el Gobierno Nacional porque no reactivó la obra pública en la provincia: "Desde Nación, han prometido cosas a mitad de año con respecto a muchas obras nacionales que se iban a poner en marcha y se iban a reactivar, y no pasó".

