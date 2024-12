Una diputada de Milei salió a cruzar a Victoria Villarruel: "Te faltan cojones"

Qué dijo la diputada mileista

Así las cosas, Juliana Santillán se sumó a las críticas contra la Villarruel y eligió sus redes sociales para hacer un durísimo descargo dedicado a la vice.

En primer lugar, y antes de salir a hablar sobre el tema de los aumentos de las dietas en el Senado, Santillán mostró que Victoria Villarruel la tiene bloqueada de X. Acto seguido, disparó munición gruesa contra la titular del Senado.

"Quise responder al twitt sobre la imposibilidad que manifiesta Victoria de no poder hacer nada con el aumento de dieta de los senadores, y me encontré que me tiene bloqueada, bueno, de ser así al menos por acá en este comentario voy a expresar una opinión, aunque no pueda hacerlo directamente en la cuanta de la 'Vice'", arrancó.

Seguidamente, disparó: "Mirá @VickyVillarruel aunque no me puedas leer porque me bloqueaste, el presidente @JMilei siempre supo lo que debía hacer, y lo hizo, y a los que le dijeron que no se podía hacer lo que era necesario argumentando excusas burocráticas, les terminó demostrando que estaban con la casta, en el principio de revelación".

"Así que te digo Vice, no te faltan excusas, siempre las tenés, te faltan cojones", lanzó la legisladora oficialista y consideró que "lo único que hay que hacer es seguir la firmeza de un gobierno que está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre, ¿tanto te cuesta estar a la altura?".

Por último, la diputada le reclamó a la presidenta del Senado: "Si no tenés las herramientas, generá nuevas, los objetivos son lo primero, y no sentada desde una poltrona, decir: 'no puedo'".