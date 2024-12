Casi una pijamada: Reunión nocturna de gabinete de Javier Milei para "motivación"

-los decretos por las 2 vacantes en la Corte Suprema de Justicia,

-medidas para reordenar el sistema de asistencia y promoción social, enfocadas en la familia más que en los individuos.

Embed Me sentiria tentado de decir que la caida de depositos es que no hay incentivos a dejar los dólares depositados (básicamente xq eso valida mi opinión previa)



Sin embargo creo que la dinámica responde mas a la compra de titulos por parte de los depositantes que a un retiro de… https://t.co/8MspkgIKcc — Juancito Nieve (@NieveJuancito) December 27, 2024

Embed us$ 10.000 millones negativas. Lo mismo que les dejó el desastre de Massa y los k



Aunque hizo compras millonarias este año, las reservas del BCRA siguen en terreno negativo https://t.co/TYlmWLh8Md a través de @LANACION — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) December 27, 2024

Embed La consultora Outlier estima las reservas netas al 19/12 en u$s 10.489 NEGATIVAS, mismo nivel que hace 1 año. Esta cifra no incluye los u$s 599 millones vendidos hoy. pic.twitter.com/c5VMR1h2p6 — Christian Buteler (@cbuteler) December 27, 2024

Impuesto PAIS y pesadilla verde

Esta pijamada presidencial ocurrió luego de una jornada récord de operaciones en los mercados de cambios, posterior al martes 24 y miércoles 25 feriados. El Banco Central informó que tuvo que atender una situación "excepcional" debido al pago de importaciones luego del fin del Impuesto País.

Existió una enorme venta de divisas al punto que el BCRA se desprendió de casi U$S 600 millones, la mayor venta diaria en 4 años. Desde el 25 de octubre de 2019, cuando la autoridad monetaria había sacrificado U$S 812 millones, no se registraba una corrida similar. Existió una enorme venta de divisas al punto que el BCRA se desprendió de casi U$S 600 millones, la mayor venta diaria en 4 años. Desde el 25 de octubre de 2019, cuando la autoridad monetaria había sacrificado U$S 812 millones, no se registraba una corrida similar.

La caída de las reservas internacionales es cada vez mayor ya que la citada entidad sale a frenar la cotización de un blue que ya superó los $1.200. El cambio de tendencia es evidente y las alarmas se encienden por el fin para el carry trade pero en Olivos celebran “un gran año”.

Desde mayo de 2023, en vísperas de las PASO presidenciales, una rueda del segmento mayorista no registraba un volumen como el del 26/12.

---------------------

Más noticias en Urgente24

Triste Navidad militar 2024: Defensa Nacional y Seguridad Interior

El inesperado cambio en Cuenta DNI que todos comentan

Revolución del fútbol es final de los barrabravas más que SAD, y AFA no lo hizo

Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que te va a fascinar desde el comienzo

"Hay 3 sectores que crecen (minería, energía y agro) pero unos 10 segmentos industriales caen"