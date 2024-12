Periodista de Radio Rivadavia estalló por nota con Traniela: "La biología es indiscutible"

image.png

Traniela brindó detalles de su transición en Radio Rivadavia

Campolieto ahondó sobre su decisión y aseguró que cumple con una importante función:

Trato de dar un mensaje. Que la gente se vaya acostumbrando. Y bueno, es lo que soy. El mensaje es esto mismo. No tiene palabras el mensaje. Son imágenes. Es existencia de una persona que soy yo. Y tantas otras que quieren salir y no se animan. Que no pueden, que no tienen acceso a los medios. Y bueno, es un poco lo que fui construyendo a lo largo de estos dos años casi de visibilidad Trato de dar un mensaje. Que la gente se vaya acostumbrando. Y bueno, es lo que soy. El mensaje es esto mismo. No tiene palabras el mensaje. Son imágenes. Es existencia de una persona que soy yo. Y tantas otras que quieren salir y no se animan. Que no pueden, que no tienen acceso a los medios. Y bueno, es un poco lo que fui construyendo a lo largo de estos dos años casi de visibilidad

La primera comandante transexual de toda Latinoamérica aseguró que hay más personas como ella, pero que le temen al prejuicio de la sociedad: "Está lleno. De todas las edades. Pero en los tiempos que vivimos eso se ve mal, se condena. Se condena lo virtual. Antes se condenaba también en la calle. Ahora se condena únicamente en lo virtual".

La piloto hace tres vuelos internacionales al mes y sus compañeros siempre la apoyaron: "Yo digo que siempre fui una mujer con expresión masculina. Yo ya había avisado a través de los WhatsApp de compañeros. Dije: 'Mañana voy vestido de mujer'. Y bueno, lo tomaron con sorpresa. Ya un poco sabían, porque yo ya venía avisando. Y mucha alegría, acompañamiento".

Su transición se reciente: data del 23 de mayo de 2023 . "Me costó porque estaba bien de hombre", reconoció, entonces le consultaron en la mesa le consultaron: "¿Y si estás bien de hombre, por qué querías ser mujer?".

Se agotó el tiempo de ser hombre. Es que podés ser hombre o mujer a la vez. Hablando de género, no de biología ni de cosas que no se pueden modificar. Soy bigénero desde toda la vida, desde que tengo 5 años más o menos, siempre me gustaron las mujeres, nunca salí con hombres. No me siento atraída por el sexo masculino. Sí, me mató de risa, salimos, pero no tengo el deseo sexual de estar con un hombre. En cambio, con una mujer sí noto que me pasan cosas Se agotó el tiempo de ser hombre. Es que podés ser hombre o mujer a la vez. Hablando de género, no de biología ni de cosas que no se pueden modificar. Soy bigénero desde toda la vida, desde que tengo 5 años más o menos, siempre me gustaron las mujeres, nunca salí con hombres. No me siento atraída por el sexo masculino. Sí, me mató de risa, salimos, pero no tengo el deseo sexual de estar con un hombre. En cambio, con una mujer sí noto que me pasan cosas

"Siempre estuve casada con mi mujer. Es una mujer cisgénero, quiere decir que la persona está de acuerdo con el género asignado al nacer. Nace un bebé y dicen, bueno, este bebé tiene estos genitales, entonces es una mujer o es un hombre", explicó Campolieto, quien tiene tres hijos y está casada hace 19 años.

"Para mí era una intimidad que yo disfrutaba muy de vez en cuando. Después lo empecé a disfrutar más seguido. Hasta que bueno, llegó un momento que le conté. Le conté mucho antes de salir a la calle. Le dije 'mira, a mí me gusta hacer esto'. Se lo conté como una pasión, como un divertimento. Lo tomó bien. La asombró, obviamente. Pero bueno, lo tomó bien, me acompañó, me regaló cosas", detalló.

