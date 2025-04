Trump suspende ciertos aranceles y redobla con un 125% a China

Con base en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que EE.UU. le impone a China al 125%, con efecto inmediato Con base en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que EE.UU. le impone a China al 125%, con efecto inmediato

image.png

“He autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”, comenzó diciendo en su red social.

Y añadió: “Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

Luego de su posteo, las acciones de Wall Street se dispararon: el S&P 500 subió un 6% hasta los 5.281,44 puntos, rompiendo la mala racha y la incertidumbre en los mercados tras su anuncio de la semana pasada.

Las afirmaciones de Trump suceden en vísperas de la entrada en vigor de los aranceles. La Casa Blanca ha impuesto este miércoles un 20 % para la UE, ahora 125 % para China, 10% para LATAM y Ucrania. Rusia está exenta. Pekín contratacó con el 84% y Europa planea gravámenes en represalia.

