BCRA: Venta de US$ 398 MM y una semana roja por US$ 720 MM

Al duro dato de inflación de marzo, del 3,7%, se le suma ahora la nueva venta de reservas del Banco Central (BCRA). En esta oportunidad, la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de US$ 398 millones, generando que el acumulado de la semana cayera hasta US$ 720 millones y el rojo del mes pase a ser de US$ 708 millones.