Morena Rial insiste por la prisión domiciliaria: Denuncia múltiples lesiones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1888997115059183847&partner=&hide_thread=false RENUNCIÓ EL ABOGADO DE MORENA RIAL



El Dr. Chipola dio un paso al costado. La decisión fue consensuada con Morena y sería Fernando Burlando quien tomaría la defensa.



Marina Calabró @facupastor

Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/KH9GmVKrLS — A24.com (@A24COM) February 10, 2025

Algunos instantes después, Cipolla dialogó con el ciclo y explicó que su apartamiento del caso fue "absolutamente consensuado". Sin embargo, reconoció: "Es de público conocimiento que yo no tengo tampoco buena relación con el padre ni con la familia".

Había situaciones que había que resolver desde el ámbito económico (...) y al no tener contacto o mis pedidos no tener respuestas, le dije: 'Es mejor si aparece otro abogado que te ponga tu papá y se puedan allanar todas estas cuestiones' Había situaciones que había que resolver desde el ámbito económico (...) y al no tener contacto o mis pedidos no tener respuestas, le dije: 'Es mejor si aparece otro abogado que te ponga tu papá y se puedan allanar todas estas cuestiones'

Respecto a las lesiones que tendría su ex cliente, Cipolla indicó: "Está con mucho dolor, yo ya presente el escrito y hoy había salido el petitorio para que la revisara un médico".

Por último el letrado sostuvo que Fernando Burlando, el abogado contratado por Jorge Rial en su lugar, podría avanzar con un pedido de habeas corpus en caso de que no den lugar a la revisación médica.

Jorge Rial contrató a un reconocido abogado para que libere a su hija

Desde el miércoles (05/02) More Rial se encuentra detenida acusada de robar una casa y a raíz de falta de resultados es que Jorge Rial decidió avanzar y contratar a Fernando Burlando para que destrabe la situación y la joven finalmente recupere la libertad.

"La decisión fue luego de que lo hablé con Morena. Jorge Rial había contratado los servicios de Fernando Burlando, así que le dije que mi recomendación era que estuviese. Era la mejor decisión para mantener el vínculo familiar. Que así también pueda tener todo un apoyo para que consiga un departamento", explicó el abogado Alejandro Cipolla en diálogo con TN.

Embed - ¡CAMBIO DE ESTRATEGIA! Cipolla dejó de ser el abogado de Morena Rial: ahora la representará Burlando

Asimismo, el letrado se volcó a las redes sociales para hacer público que dejará de la defensa de la joven y manifestó: "Entiendo que es lo mejor para mantener su vínculo familiar".

Asimismo, el letrado se volcó a las redes sociales para hacer público que dejará de la defensa de la joven y manifestó: "Entiendo que es lo mejor para mantener su vínculo familiar".

image.png Alejandro Cipolla se volcó a las redes para anunciar que dejó de ser el abogado de More Rial.

------

Más contenido en Urgente24:

Martín Llaryora y otro palo a Milei, que lo embiste en redes: Qué dijo

Cuenca del Tarim, el Gran Sueño de Xi Jinping en tierra uigur

Guerra de memes y gastada entre Argentinos Jrs y Platense: "Salí con tu mujer"