Para Jorge Rial también hay: Panelista lo acusa de manipulación familiar

"Me consta que la madre siempre quiso acercarse a ella y su padre no lo permitió. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese estado cerca de su madre, pero lo cierto es que creció sin una mamá al lado, y eso trae consecuencias”, agregó.

Esta versión de los hechos, respaldada por la periodista con acceso a documentos judiciales, difiere notablemente de la que Morena Rial ha expuesto en distintas oportunidades. Iglesias fue tajante al afirmar que "la mamá no la abandonó. La mamá siempre intentó reconstruir el vínculo y no la dejaron".

image.png Silvia D’Auro y Jorge Rial.

Incluso relató cómo D’Auro terminó alejada de sus hijas: "Las chicas se fueron de un día para el otro de la casa. Un día ella llegó y no estaba más la ropa de las chicas. Ella no sabía nada y las chicas eran menores. (...) Para mí, en mi opinión, fueron manipuladas”.

El relato de Iglesias intenta reconstruir una historia que, según ella, fue tergiversada para convertir a Silvia D’Auro en la villana de la historia: "Era muy estricta y por eso las nenas no querían vivir con ella. Claro, cualquier adolescente, ¿qué quiere? Irse a un lugar donde lo dejan hacer cualquier cosa. Entonces, por eso, también querían vivir con el papá. (...) Pero el dinero no es todo”.

En dicho momento, D’Auro, tras esa ruptura familiar, decidió alejarse del país y radicarse en Uruguay. Según Iglesias, "después de que la información fue manipulada para convertirla a ella en un monstruo”.

La versión de Morena Rial

Pero este relato no coincide con lo que Morena ha sostenido públicamente sobre su madre adoptiva. En 2023, cuando fue invitada al programa "A la tarde" (América TV), la joven fue categórica al hablar de Silvia D’Auro, asegurando que su partida tuvo un trasfondo económico: "Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo", comentó la joven de 26 años.

Lejos de dejar el tema ahí, Morena expuso episodios estremecedores sobre su infancia: "Tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico. Es mentirosa, es una psicópata, loca. No tiene otra definición".

image.png

Incluso, detalló episodios de violencia que, según su testimonio, vivió en la infancia: "Del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes. No son mentiras, es verdad".

Pero lo más impactante fue su relato sobre los castigos físicos que habría sufrido: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Es una psicópata, no sé cómo explicárselos. Son cosas muy fuertes. Procesar eso me costó mucho tiempo", cerró diciendo.

¿Una historia sin final?

El nuevo episodio policial que involucra a Morena Rial reavivó viejas heridas y puso en el centro del debate la historia de su familia. Mientras la justicia avanza en la investigación, el choque de versiones entre los protagonistas sigue generando controversia.

¿Fue Silvia D’Auro una madre que intentó reconstruir un vínculo y fue apartada? ¿O, como sostiene Morena, fue una figura ausente con una historia de maltratos?

Lo cierto es que, en medio de este entramado familiar cargado de acusaciones y contradicciones, Morena enfrenta un presente complicado. Su detención y la causa en la que está involucrada podrían marcar un nuevo capítulo en una vida atravesada por conflictos que, lejos de resolverse, parecen sumar más capas de complejidad.

