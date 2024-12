Harrison Ford se sinceró sobre su debut en Marvel como Hulk Rojo

La película marca un punto de inflexión importante, ya que Ford toma el relevo de William Hurt, quien falleció en 2022 y fuera el intérprete original del personaje. El director Julius Onah no escatimó elogios: "Todos en el set dijimos: '¡Joder, lo logró!'. Es realmente genial volver a ver un Hulk que no para de romper mierda y es un monstruo furioso".

Embed - Harrison Ford 'hulks out' at Comic-Con, talks joining the Marvel Cinematic Universe