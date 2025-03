Al rescate de Tesla, Donald Trump envió a Howard Lutnick (y funcionó)

Cybertrucker Tesla.jpg Cybertruck, el modelo de Tesla más perseguido por los críticos de Elon Musk.

Recuperación

Y la cotización de las acciones de Tesla obtuvieron una pequeña ganancia el jueves 20/03, después de caer casi 6% de lunes a miércoles, caídas que pusieron a las acciones en riesgo de caer por 9na. semana consecutiva.

Las acciones de Tesla oscilaron alrededor de los US$236 en las operaciones matutinas, terminando con un alza del 0,2% a US$ 236,26.

Las acciones de Tesla fueron impactadas de forma negativa por el temor de analistas a que las actividades políticas de Elon Musk perjudiquen a su compañía automotriz.

La reciente oposición a Musk se enfocan en sus decisiones como jefe efectivo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, que han incluido el desmantelamiento de agencias federales y despidos masivos, así como su percibida simpatía con figuras de extrema derecha en USA y en el extranjero.

En un e intento por revertir esa tendencia, el presidente Donald Trump elogió públicamente a la compañía automotriz y se comprometió a comprar un vehículo durante un evento con Musk en el que los autos Tesla fueron estacionados en el césped de la Casa Blanca como si estuvieran en la sala de exposición de un concesionario.

Gary Black, cofundador del fondo Future Fund Active y accionista de Tesla, notó que las "ventas diarias observadas" de Tesla rebotaron el 12/03, el día después de aquel infomercial que Trump y Musk organizaron en la Casa Blanca.

Pero Trump no se consideró satisfecho con el comportamiento accionario de Tesla y fue por más.

musk lutnick.jpg Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, y Howard Lutnick, secretario de Comercio de USA, en el jardín sur de la Casa Blanca el 14/03/2025.

La ética

Henry W. Brands, profesor de la Universidad de Texas en Austin, cuyos libros han narrado las presidencias de Estados Unidos y la historia económica del país, dijo que el episodio es alarmante.

“Los presidentes y sus subordinados han sido durante mucho tiempo promotores de la economía en su conjunto”, dijo. “Pero no recuerdo ni un solo caso en el que una Administración haya respaldado a una empresa en particular”.

Richard Painter, quien se desempeñó como abogado jefe de Ética Pública durante el gobierno del ex presidente George W. Bush, dice que los funcionarios públicos que participaron en el evento violaron las normas de conducta que impiden a los trabajadores federales promover intereses privados en sus funciones oficiales.

Esas reglas quedaron nuevamente de lado cuando Lutnick apareció en Fox News para colmar de elogios a Tesla y a su fundador.

"¿Quién no invertiría en Elon Musk?", dijo Lutnick. "Elon Musk es el mejor emprendedor y tecnólogo de USA".

Lutnick promocionó a Tesla como un contrapeso a los casos de vandalismo contra concesionarios, estaciones de carga y vehículos de Tesla por parte de lo que él llamó "un lado extraño del Partido Demócrata".

Kathleen Clark, profesora de Derecho en la Universidad de Washington en St. Louis, calificó el evento combinado de la Casa Blanca y la aparición de Lutnick en Fox como una "ola de violaciones a la ética"

El analista de Piper Sandler, Alexander Potter, no ayudó 'a la causa'. Rebajó su precio objetivo de US$ 500 a US$ 450 por acción. Sin embargo, Potter sigue siendo optimista y mantuvo su recomendación de 'Comprar' para la acción.

"Sí, Tesla sigue siendo una buena opción de compra", escribió Potter. "El drama no es nuevo (ni tampoco la volatilidad); es solo que hay más en juego".

A pesar del recorte, cree que Tesla parece "barata" considerando sus negocios actuales de automóviles, robótica y energía.

