La justicia de Brasil confirmó en segunda instancia la culpabilidad del actor acusado por Fardín.

Porque la Justicia de Brasil confirmó la condena a Juan Darthés pic.twitter.com/Rk2msIn1ik — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 20, 2025

Thelma Fardín celebró su segunda victoria legal fuera de la Argentina

Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica.