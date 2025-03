La Corte Suprema apoyará actividades culturales en el Museo del Holocausto

Luego consideró que no solo las ciencias duras fueron utilizadas para justificar la creencia de una superioridad racial que motivó el exterminio de millones de personas: “Las leyes también acompañaron esta falacia, vinculando al prejuicio discriminatorio con la realidad”.

Inmediata vinculación

“Por eso no dudamos en vincular tan pronto nos fue propuesto a nuestra institución con el Museo del Holocausto. Porque los museos tienen un rol fundamental. Y sobre todo los museos de objetos. Quien ha recorrido el Museo del Holocausto no podrá si no impactarse fuertemente al ver vestimentas, brazaletes que estuvieron ahí en los años 30, en los años 40 en distintos campos de concentración. El objeto condensa, recuerda, simboliza y le permite al recuerdo mantenerse vigente. Y por eso la Corte también ha decidido crear su propio museo, un museo que va a recordar la importancia de la división de poderes, del poder judicial, de la institucionalidad en nuestro país que estuvo tantas veces interrumpida”, resaltó.

A todo esto, el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, hizo un paralelismo entre la importancia del corazón y la justicia y subrayó que “la justicia no puede ser un mero mecanismo frio de normas y sanciones sino una expresión viva de la dignidad humana”.

Luego sumó

Y en el contexto de la discriminación esto es crucial. La historia nos ha mostrado los peligros de cuando el derecho se aleja del imperio moral. El siglo XX nos dejó el ejemplo más extremo con la Shoa, con el Holocausto. No fue un solo ataque al pueblo judío, fue la negación misma de la humanidad. Y se hizo con la complicidad de leyes, tribunales y estructuras políticas que debieron haberlo evitado. Legitimaron la persecución Y en el contexto de la discriminación esto es crucial. La historia nos ha mostrado los peligros de cuando el derecho se aleja del imperio moral. El siglo XX nos dejó el ejemplo más extremo con la Shoa, con el Holocausto. No fue un solo ataque al pueblo judío, fue la negación misma de la humanidad. Y se hizo con la complicidad de leyes, tribunales y estructuras políticas que debieron haberlo evitado. Legitimaron la persecución

No obstante, agregó,

En medio de la barbarie hubo quienes mantuvieron la centralidad del corazón humano. Aquellos que aun cuando las leyes de su tiempo amparaban el odio eligieron actuar con justicia, con humanidad. Arriesgaron su vida para salvar a otros, reconociendo que la legalidad y la moralidad no siempre coinciden. Y en la verdadera Justicia no se reduce a la mera expresión de normas, sino que es un principio más profundo, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano En medio de la barbarie hubo quienes mantuvieron la centralidad del corazón humano. Aquellos que aun cuando las leyes de su tiempo amparaban el odio eligieron actuar con justicia, con humanidad. Arriesgaron su vida para salvar a otros, reconociendo que la legalidad y la moralidad no siempre coinciden. Y en la verdadera Justicia no se reduce a la mera expresión de normas, sino que es un principio más profundo, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano

WhatsApp Image 2025-03-20 at 19.55.23 (1).jpeg Marcelo Midlin, titular del Museo del Holocausto

En tanto Marcelo Midlin señaló:

El convenio es un punto sobresaliente en la historia de nuestra institución. Que la Corte, y particularmente su presidente, nos acompañen en este día, nos da una enorme satisfacción y nos indica que este es el camino a seguir para cumplir la misión del Museo de mantener viva la memoria de la Shoá El convenio es un punto sobresaliente en la historia de nuestra institución. Que la Corte, y particularmente su presidente, nos acompañen en este día, nos da una enorme satisfacción y nos indica que este es el camino a seguir para cumplir la misión del Museo de mantener viva la memoria de la Shoá

Y el doctor Hernán Najenson valoró el apoyo y el compromiso del Máximo Tribunal al sostener que “este acto, junto con otras acciones que viene realizando el Poder Judicial, son muestras concretas, claras y transparentes de una posición fuerte en la lucha contra el antisemitismo”.

Qué es el Museo del Holocausto

Resulta un espacio vivencial que integra la historia del Holocausto-Shoá y sus repercusiones en la Argentina, con el objetivo de educar a las nuevas generaciones y preservar la memoria. A través de objetos, documentos y testimonios de los sobrevivientes se exhibe un recorrido que da cuenta del proceso de exterminio de seis millones de judíos a manos de la Alemania nazi.

La Fundación tiene como misión fundamental preservar la memoria de la Shoá y profundizar en su comprensión a través de investigaciones. Además, busca difundir este conocimiento entre el público en general con el fin de educar y concientizar sobre temas relacionados con el Holocausto, como el racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo.

Más contenido en Urgente24

Desafían a Javier Milei: "No le dan Aerolíneas Argentinas a Axel Kicillof porque él sabría qué

Tiene 5 capítulos y es la miniserie que todos recomiendan en Netflix

Cierra una frontera con Chile y desde Gendarmería explican el motivo

Disney+ lanza la miniserie de 8 episodios que revive un perturbador caso real

Flybondi derrumbado: JetSmart suma nueva ruta a destino del exterior