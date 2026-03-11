Inflación semanal: Marzo ya acumula entre 1,5% y 1,7%

image

Equilibra también vio un arranque pesado

La foto se volvió más consistente porque otro relevamiento privado marcó la misma dirección. Equilibra midió una inflación del 1,7% semanal en la primera semana de marzo, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales contra la primera semana de febrero.

En la apertura por rubros, los precios regulados subieron 2,5% semanal, impulsados por transporte público y tarifas energéticas. La inflación núcleo se ubicó en 1,8% semanal, con fuertes aumentos en educación y carnes. En paralelo, los estacionales cayeron 0,7% semanal por bajas en frutas y verduras y estabilidad en indumentaria.

El desglose deja una conclusión clara. No se trató solo de un mes que arrancó con tarifas. También hubo presión en componentes más sensibles para medir la inercia, especialmente en núcleo. Ese dato importa más que el movimiento de los estacionales, porque es el que suele marcar la dificultad para perforar ciertos pisos.

La inflación corre apenas por debajo del 3% mensual

Más allá de la foto semanal, Ferreres y Equilibra coinciden en que la inflación sigue navegando levemente por debajo del 3% mensual en el último mes móvil. En la medición punta a punta de los últimos 30 días, el IPC-OJF mostró una suba de 3,4% en el nivel general, con un avance de 0,6 puntos respecto de la semana previa. La núcleo, en ese mismo período, fue de 3,1%, con una baja marginal de 0,1 puntos.

A su vez, la variación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro semanas previas, que Facimex toma como un proxy del ritmo mensual de la inflación, arrojó un 2,8% mensual para el nivel general y 3,4% mensual para la núcleo. Bajo esa misma metodología, Equilibra relevó una inflación de 2,9% mensual para el nivel general.

El punto no es menor. Cuando el promedio móvil se mueve en torno de esos niveles, cualquier corrección adicional en regulados o cualquier rebrote en alimentos puede volver a llevar el índice mensual por encima del umbral del 3%. En otras palabras, la desinflación no está rota, pero sí expuesta a sobresaltos.

Marzo ya arranca con un piso alto

En ese contexto, Facimex mantuvo sin cambios su proyección de 2,75% mensual para febrero y de 3,0% mensual para marzo. La consultora recordó que, de cara al dato oficial de febrero, la mediana de las mediciones privadas fue de 2,9% mensual, mientras que la mediana del REM se ubicó en 2,7% mensual.

Para marzo, el punto más sensible pasa por el arrastre estadístico. Según el informe, el IPC-OJF ya dejó un arrastre de 2,2% mensual. Aun suponiendo que en las semanas restantes del mes la variación sea de apenas 0,4% semanal, marzo cerraría cerca de 2,8% mensual. Por su parte, Equilibra fue todavía más directa y sostuvo que lo más probable es que la inflación de marzo arranque con 3.

Ese cálculo expone la verdadera dificultad, dado que la primera semana no define por sí sola el número final del mes, pero sí condiciona la trayectoria posterior.

Cuando el arrastre queda tan arriba al comienzo, el margen para sorprender a la baja se achica de manera significativa. Cuando el arrastre queda tan arriba al comienzo, el margen para sorprender a la baja se achica de manera significativa.

Qué mira ahora el mercado

Con este telón de fondo, el mercado queda atento a dos frentes.

Por un lado, el dato oficial de febrero, que servirá para medir si las proyecciones privadas de entre 2,7% y 2,9% estuvieron bien calibradas.

estuvieron bien calibradas. Por otro, la evolución de las próximas semanas de marzo, que será decisiva para saber si el primer sacudón se diluye o si termina consolidando un registro mensual más alto.

La señal de Facimex es que marzo empezó con una inflación semanal exigente, con presión en los componentes más rígidos y con un arrastre estadístico que deja al índice corriendo desde un piso elevado.

