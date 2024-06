Rodrigo De Paul: Fiesta privada con mujeres, boliches y Juanita Tinelli

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SpreenUpdates/status/1797380563537404363&partner=&hide_thread=false | Spreen se pudo ver recientemente junto a Luck Ra en la fiesta privada de Rodrigo De Paul! pic.twitter.com/OjerDDAaJn — Spreen Updates (@SpreenUpdates) June 2, 2024

Según, Pochi de Gossipeame, reveló que "como no se podía estar con el celular -dentro de la fiesta- no se filtró nada". Y la panelista agregó: "Me cuentan que no se lo vio con nadie en particular, bailó con todas".