Sergio Romero quería volver a la Selección... pero defendió a Louis van Gaal

"Lo sigo pensando el día de hoy con 37 años. Lo sigo pensando el día de hoy. Yo sueño y entreno y trato de hacerlo mejor hoy en día para que a Boca le vaya bien y para volver a la Selección Argentina. Porque yo siempre dije lo mismo: es el lugar que yo siento como mi casa, es un lugar donde yo quiero estar, donde yo quiero acompañar", dijo en diálogo con Bolavip

Y argumentó: "Porque toda la gente que rodea la Selección Argentina yo la conozco y tengo gran relación, me llevo muy bien con todo el mundo y lo siento parte de mi familia, siento que quiero estar con ellos, seguir acompañándolos en el recorrido, al menos hasta que me retire".

image.png Argentina vs. Holanda, Mundial Brasil 2014. La noche en la que Chiquito se convirtió en gigante.

No obstante, ponderó la figura de Emiliano Dibu Martínez:

"Argentina encontró a uno de esos arqueros que los tenes que tener y lo tenés que agarrar y decir 'te vas a quedar acá por mucho tiempo'“, sostuvo. Sin embargo, no se achica ni mucho menos:

Al día de hoy no me siento menos que nadie Al día de hoy no me siento menos que nadie

Embed Chiquito Romero, a sus 37 años, sueña con volver a la Selección Argentina. Un animal competitivo.



https://t.co/e4PjsK7E1w #GloriasDeSeleccion pic.twitter.com/c0y4KTjEfU — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 3, 2024

La banca de Romero a Louis van Gaal

El golero de Boca Juniors recordó -al ser consultado- la trifulca entre Lionel Messi y Louis van Gaal en la Copa del Mundo pasada. En aquel entonces, el DT de Países Bajos deslizó una frase por lo menos polémica contra La Pulga.

"En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014, no tocó una pelota y perdimos por penales. Ahora queremos nuestra revancha", había dicho van Gaal sobre Leo Messi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNFC/status/1601517079773024256&partner=&hide_thread=false Messi really confronted Van Gaal after the game pic.twitter.com/1h0dD7XlCd — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Romero, que fue dirigido por el neerlandés en el United y compañero del jugador del Inter Miami por varios años en la Selección, defendió al técnico:

“Para mí lo expresó de una manera que se sintió mal, pero yo lo conozco hace muchísimos años y nos lo decía también a nosotros que éramos sus jugadores”, explicó Sergio Germán Romero, quien añadió:

Él tiene una manera de expresarse que por ahí es muy directa o muy fuerte y por eso se malinterpreta. No creo que haya dicho algo malo de Leo. Lo que nunca leyó fue que, si vos decís eso, es despertar a una bestia. Y gracias a Dios despertó a la bestia Él tiene una manera de expresarse que por ahí es muy directa o muy fuerte y por eso se malinterpreta. No creo que haya dicho algo malo de Leo. Lo que nunca leyó fue que, si vos decís eso, es despertar a una bestia. Y gracias a Dios despertó a la bestia

image.png Romero y Messi.

Seguí leyendo en Golazo24

Alexis Mac Allister: Rumores de infidelidad con modelo y panelista de ESPN

Rodrigo De Paul: Fiesta privada con mujeres, boliches y Juanita Tinelli

Una monja promociona el nuevo escudo del Atlético de Madrid

Inglaterra y Croacia golearon, Alemania no pudo con Ucrania

Córdoba revolucionada con Talleres y Belgrano