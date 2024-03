Vinicius Jr. lloró por el racismo que sufre en España

image.png Vinicius ante un ataque racista sufrido en un partido de Real Madrid - Valencia. Foto: CNN

Vinicius pensó en irse de España

Vinicius reconoció que la solución al conflicto es difícil porque en España el racismo no es un delito: "Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones para combatir el racismo. He hablado con la UEFA, con la FIFA, con LaLiga y es cierto que está mejorando, y está trabajando, pero también es complicado, porque el racismo no es un delito. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Poca gente sabe lo que pasamos con los racistas".

En este sentido, el delantero del Real Madrid dijo que por el racismo que experimenta en los partidos de LaLiga pensó en irse del club español, pero que eso sería "dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid, el mejor club del mundo. Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya… Si me voy sería el triunfo del racista".

