Chilavert Vs Vinicius Jr por llorar por racismo: "El fútbol es para hombres"

En ese momento, Vinicius se quebró durante 40 segundos y llevó sus manos a su cara para secarse las lágrimas. Toda la sala aplaudió al delantero brasileño, quien al reponerse, continuó su explicación: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

“Ya se pasaron muchas veces conmigo, con mi familia… Yo quiero que eso cambie, para que cada vez que entre aquí no me pregunten por eso”, expresó Vinicius Junior.

CHILAVERTVSVINICIUSJRPORLLORARPORRACISMOFOTO4.jpg El exarquero paraguayo, José Luis Félix Chilavert, disparó contra el brasileño Vinicius tras llorar por el racismo que sufre en España.

Vinicius pensó en irse de España

Vinicius reconoció que la solución al conflicto es difícil porque en España el racismo no es un delito: “Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones para combatir el racismo. He hablado con la UEFA, con la FIFA, con LaLiga y es cierto que está mejorando, y está trabajando, pero también es complicado, porque el racismo no es un delito. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Poca gente sabe lo que pasamos con los racistas”.

En este sentido, el delantero del Real Madrid declaró que por el racismo que experimenta en los partidos de LaLiga pensó en irse del club español, pero que eso sería “dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid, el mejor club del mundo. Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya… Si me voy sería el triunfo del racista”.