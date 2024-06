Motosierra en el Ministerio de Justicia: Echaron al equipo de Victimología

“No sé cuánto dinero se va a ahorrar el Ministerio, si sé cuánto dolor se agrega a la tristeza por la pérdida de un ser querido”, expresaron desde las redes sociales de la Asociación Civil que trabaja asistiendo y conteniendo a víctimas y familiares de hechos violentos.

“Las víctimas llegan a nuestra sede cargados de dolor por la pérdida irreparable mezclada con el dolor de la injusticia y la falta de conocimiento acerca de los procesos judiciales. Quien tiene dinero, tiene acceso a estudios de abogados, por eso la mayoría de las familias que nos visitan son humildes”, explicaron.

“Ahora las victimas de hechos violentos quedarán a la deriva”, sentenciaron y expresaron: “Esperamos que esta decisión sea revertida para que el dolor no cale más profundo”.

Tremendo dolor sentimos hoy al enterarnos que el Ministerio de Justicia echó a nuestro equipo de Victimología @m_cuneolibarona no se cuanto dinero se va a ahorrar el Ministerio. Si sé cuanto dolor se agrega a la tristeza por la perdida de un ser querido pic.twitter.com/J23gBZCiZg — Madres del Dolor (@madresdeldolor) June 6, 2024

Javier Milei prometió 50 mil despidos

Cabe destacar que esta misma semana el presidente Javier Milei habló en el Latam Economic Forum, donde advirtió que habrá más despidos en el ámbito público.

En ese sentido, se jactó de haber echado a "a 25 mil empleados estatales”, y adelantó: “Vamos a despedir a 50 mil más”.

Milei aseguró que el 90% del ajuste que lleva adelante se compone de “motosierra” estatal, y aclaró que solamente el 10% de “licuadora”, y reveló que avanzará con los despidos en el Estado hasta dar de baja 75 mil contratos.

"No sé si se acuerdan, que mi frase es "afuera" reconocida internacionalmente, y me llevó a reducir la cantidad de ministerios a la mitad. Eso no fue gratis porque obviamente echamos gente, en materia de contratos vamos a echar a 75 mil y llevamos 25 mil, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, y la obra pública", puntualizó.