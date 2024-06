Finde en AMBA: Food Fest gratis en La Rural, Semana de los Museos, El Cascanueces y más

Domingo 9:

VUELVE FOOD FEST, EL FESTIVAL DE TENDENCIAS GASTRONÓMICAS: SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE JUNIO, EN LA RURAL (entrada sin cargo) Regresa Food Fest, a La Rural, con algunas de las principales tendencias gastronómicas de la escena local. ¡Vení a comer rico! Sábado 8 y domingo 9 de junio, de 12 a 21 horas. Entrada libre y gratuita. Acceso por Plaza Italia (Av Santa Fe y Thames) Participan: Mochica: cocina peruana Taquería Zapata: tacos y quesadillas Asado Campero: carnes Camaroa Market: cocina de mar Erdely's: kürtos Kreap's: crepes Cocelia: cocina sin tacc Oggi: pastas No es Soberbia: ahumados Tres Fuegos: cocina de autor Jordanas: carnes Maza: focaccias Nashville: ribs El Hornero: cocina regional Todo brasas: carnes al asador Lo de Gauna: lomito uruguayo Gazpacho: cocina española Aloha: papas y nuggets Shami: shawarma Shappa: carnes asadas Robertinho: cocina brasileña Vera Pizza: pizza napolitana Teque Pops: tequeños y arepas Almíbar: aperitivos Blest: cerveza artesanal Cinzano: vermú Taproom: tragos y sidra tirada Bodega Valle del Indio: vinos Puerto Blest: café de especialidad Cremolatti: helados Two Churros: churros Isla Negra: chocolates Cómo te lo digo: patisserie Y además: Diversión para chicos y grandes: DJs set durante toda la feria y atractivos para niños. Estacionamiento en el predio (pago para autos y motos, libre para bicis). Somos pet friendly. ¡Te esperamos!