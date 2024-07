Cuántas fechas de suspensión recibiría Enzo Fernández por el canto racista

De momento no hay ningún sumario abierto en Inglaterra contra el ex volante de River, pero tampoco quiere decir que no existan posibilidades de que lo haya. Sí el ente organizador del fútbol a nivel mundial. "La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación”, expresaron. Y añadieron: “La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”.